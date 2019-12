In Mertendorf kommt der Weihnachtsmann am Samstag wie schon im Vorjahr wieder auf den Adventsmarkt

Advent im historischen Mertendorf

Am 2. Adventssamstag findet der Mertendorfer Weihnachtsmarkt statt. Am 7. Dezember ab 15 Uhr sind die Kleinen zum Puppentheater eingeladen. Im Anschluss findet das Orgelkonzert mit Jörg Weber in der Kirche statt. Auch der Weihnachtsmann wird im historischen Rundlingsdorf erwartet. Ebenfalls für Unterhaltung sorgt Liedermacher Wilfried Mengs live. Gegen 18.30 Uhr erklingt der Wetzdorfer Posaunenchor. An verschiedenen Marktbuden werden die Besucher mit Süßen, Deftigen und dekorativen Dingen sowie Keramik und handgemachter Kleidung versorgt. Die Glühwein-, Tee-, und Jagerteeversorgung wird auch nicht fehlen. Ein Teil der Einnahmen kommt wie jedes Jahr der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena zugute.