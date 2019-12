Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsschnitzen mit der Kettensäge Rauschwitz

Seit Freitagvormittag stieben Holzspäne, durchmischt mit dem Staub von Elbsandstein, über den Holzplatz am Sportplatz oberhalb von Rauschwitz. Holzkünstler Christian Schmidt – eben erst aus Wien zurück, wo nun die Glasarche steht, die auf der von ihm gefertigten Holzhand ruht – hat Freunde seiner Zunft zum Adventsschnitzen eingeladen. Knapp ein Dutzend Holzkünstler aus Thüringen, Bayern, Sachsen, Hessen und auch von weiter nördlich sind zusammengekommen, um gemeinsam zu arbeiten und am Abend bei Musik der Rauschwitzer Band „Sacksuppe“ zu feiern. Bis Samstag soll zur fünften Auflage des besonderen Schnitzevents einiges geschafft sein.

„Aufträge gibt es zur Genüge abzuarbeiten“, sagt Christian Schmidt. Eine Gruppe von Holzkünstlern widmet sich dem Entstehen einer Bank. Unter ihnen auch der Eisenberger Schnitzer-Nachwuchs Lutz Wiesner. Nicht irgend eine Sitzbank aus Holz wird es sein. Sie soll 30 Leuten Platz bieten können – und nach Art der Holzkünstler wird sie garniert mit Skulpturen. Aus Hainspitz kam der Auftrag, für die aufgelöste Antennengemeinschaft eine Bank zur Erinnerung zu schaffen.

Kettensägenkünstler Michael Krüger aus dem thüringischen Wiehe arbeitet an seiner hölzernen Lesart von „Mannecken Pis“, während sich andere zwischenzeitlich bei zugiger Kälte die Hände an einem zum Holzofen umfunktionierte alten Wasserboiler wärmen.

Exot auf dem Treffen der Holzkünstler ist Imanuel Kraus. Der vielseitige Künstler aus Thalbürgel macht in Rauschwitz in Stein. Exakter: In Elbsandstein, aus dem er eine abstrakte Figur mit Hammer und Meißel herausarbeitet. „Die soll hier in Rauschwitz bleiben. Als Erinnerung an das Adventsschnitzen.“