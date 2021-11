Aktion für Blutspender in Eisenberg

Eisenberg. Spendetermine in Eisenberg mit 3G-Regelung

Zu einer Blutspende-Aktion lädt das deutsche Rote Kreuz am Donnerstag 2. Dezember in Eisenberg ein. Stammspender und Erstspender sind in der Zeit von 14 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus am Schützenplatz 3 willkommen.

Keine Coronatest für Blutspender vor Ort möglich

Der DRK-Blutspendedienst NSTOB weist darauf hin, dass seit Montag, 29. November auch zu allen vom ihm durchgeführten Blutspendeterminen eine 3G-Regelung gilt. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können.

Aus organisatorischen Gründen könne der erforderliche Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht unmittelbar vor Ort durchführt werden, teilt der Blutspendedienst mit. Zur Sicherung der notwendigen Blutversorgung bittet der DRK-Blutspendedienst NSTOB verstärkt darum, die angebotenen Termine auch unter Erfüllung der 3G-Regelung wahrzunehmen.

Versorgungslage mit Blutkonserven ist weiterhin angespannt

„Die Versorgungslage mit Blutpräparaten war in den letzten Wochen sehr angespannt. Wir appellieren weiterhin an jeden Menschen dem es möglich ist, zur Blutspende zu gehen“, sagt Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes NSTOB. Das gespendete Blut selbst wird auch weiterhin nicht auf SARS-CoV-2 getestet, da das Virus nicht durch Blut oder Blutpräparate übertragen werden kann. Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen dienen allein dem Schutz der Spenderinnen und Spender sowie der haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.