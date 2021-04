Alles, nur nicht aufgeben

Frank Kalla über Künstler und Freunde der Kultur.

Nein, ein Orge Zurawski hätte nicht aufgegeben in diesen lausigen Corona-Tagen und -Monaten. Bestimmt hätte er seinen alten Leierkasten geschnappt, hätte sich auf die Straßen gestellt und mit deftigen oder lustigen Liedern den Leuten Mut gemacht. Mut und vor allem viel Kraft brauchen auch all die Menschen, die Orge Zurawski verehren und die nicht wollen, dass aus dem Saale-Holzland-Kreis nach der Pandemie eine kulturelle Wüste wird. Künstler wie Christian Schmidt, der „AmVieh-Theater“-Betreiber Nico Schneider und unzählige andere Kunstschaffende und Kulturfreunde sind es, die mit ihrem Aufbäumen immer wieder dafür sorgen, dass Kunst und Kultur nicht den Bach hinuntergehen.

Die Auftragsvergabe, eine Orge-Skulptur für das Theater zu schaffen, kann man als Aufbäumen verstehen: Seht her’, es gibt sie noch die Kulturszene im Kreis. Und man wünschte sich, es würde noch mehr Signale geben. Signale, die Hoffnung machen, dass eines Tages wieder Theaterstücke von Laien vorgetragen werden, dass auf den Bühnen bei ausgelassenen Volksfesten in Hermsdorf, Eisenberg, Stadtroda oder anderswo Musik erklingt, dass in den Bibliotheken bei Lesungen die Besucher andächtig den Worten der Schriftsteller zuhören. Es ist schwer, an bessere Zeiten zu glauben, aber es lohnt sich.