Alten Benzinkocher aus Eisenberg für Frankreich fit gemacht

Erstmals in der Corona-Krise veranstaltet das Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg wieder ein Repariercafé am Sonntagnachmittag. Unter Corona-Auflagen und begrenzt auf zwei Stunden richten technisch versierte ein Lieblingskassettenradio und einen Benzinkocher für einen geplanten Campingurlaub in Frankreich wieder her.