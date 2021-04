Alter Wein in neuen Schläuchen

Martin Schöne über einen gefühlten Wendepunkt in der Bereitschaft, Corona-Maßnahmen mitzutragen.

Irgendwie fühlt es sich im Moment so an, als erlebten wir einen Wendepunkt in der Bereitschaft der Bürger, die Infektionsschutzpläne der Bundesregierung mitzutragen. Selbst Menschen, die über lange Zeit versuchten, die Bemühungen zu unterstützen, die vor allem den Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Vordergrund sahen und auch in schmerzhaften Maßnahmen einen Sinn erkannten, äußern sich mir gegenüber zunehmend mit Ablehnung gegenüber den neuerlichen Plänen der Großen Koalition, uns den gleichen alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen.

Zudem gibt es Hinweise, dass nächtliche Ausgangssperren, Komplett-Schließungen und bundeseinheitliche Lösungen nicht alternativlos sind. Man merkt die Veränderung in Gesprächen. Mehr und mehr treibt die Leute der Zweifel an der staatlichen Gestaltungskraft in Sachen Pandemie-Reaktion um.

So ein Vertrauensverlust in der Gesellschaft ist definitiv kein Pappenstiel und muss von der Politik ernst genommen werden. Die dritte Welle füllt die Intensivstationen mit Corona-Patienten, das ist Fakt. Und die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes wäre sicher nicht der Weltuntergang, den manche befürchten. Aber irgendwie erwartet man mittlerweile einfach viel mehr von unseren Entscheidern als ein „Weiter so.“