Angefahrener Hund in Gernewitz: Polizisten haben richtig gehandelt

Die Polizei hat auf die Fachaufsichtsbeschwerde, die der Tierschutzverein Saale-Holzland-Kreis an die Landespolizeidirektion im Zusammenhang mit dem Unfall am Silvesterabend bei Meusebach, bei dem ein acht Jahre alter Tibet-Terrier angefahren wurde, eingelegt hatte, geantwortet.

Transport des verletzen Tieres im Dienstwagen ist untersagt

„Den Beamten, die am 31. Dezember im Einsatz waren, könne kein dienstpflichtwidriges oder gar strafbares Vergehen vorgeworfen werden.“ So steht es in dem dreiseitigen Schreiben des Polizeioberrates Thomas Wehling. Den Vorwurf, der ebenfalls im Raum stand, dass das verletzte und vor Schmerzen leidende Tier von den Beamten nicht in eine Tierklinik gebracht wurde, wies Wehling zurück. „Ein eigenständiges Verbringen des Tieres durch die Beamten mittels Dienstfahrzeug ist aus dienstlichen Gründen untersagt“, hieß es im Schreiben. Warum die Beamten nicht die Feuerwehr als Hilfe eingeschaltet hatten, dazu machte Wehling keine Ausführungen.

Anschaffung eines Chip-Lesegerätes wurde angeregt

Der gesamte Sachverhalt sei umfassend geprüft worden, teilte Wehling mit. Die Landespolizeiinspektion habe die Anregung der Polizeiinspektion Saale-Holzland aufgenommen, ein Chip-Lesegerät anzuschaffen. Damit könnte man künftig den Tierhalter einfacher ermitteln. Der Polizeioberrat bat die Vertreter des Tierschutzvereins, künftig den „offenen und direkten Austausch“ mit der Polizei vorzunehmen, und nicht, wie im Falle der Hündin „Sissi“ passiert, den Weg über die Öffentlichkeit zu suchen.

Am 27. Januar gab es ein Gespräch zwischen der Polizei und dem Tierschutzverein. Wehlings Antwort war in der Betreffzeile überschrieben mit dem Wort „Dienstaufsichtsbeschwerde“. Der Tierschutzverein mit Sitz in Eisenberg hatte jedoch Anfang Januar eine Fachaufsichtsbeschwerde formuliert. Die beiden Beschwerden unterscheiden sich. Während sich die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Verhalten einer Amtsperson richtet, bezieht sich eine Fachaufsichtsbeschwerde auf eine konkrete fachliche Entscheidung, die überprüft werden soll.