Arbeitslosigkeit im SHK stieg 2020 durch Corona spürbar an

Eisenberg. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist durch die Corona-Krise spürbar angestiegen. Das zeigt ein Blick auf die Jahresstatistik für 2020 der Agentur für Arbeit Jena, die auch den Saale-Holzland-Kreis betreut. Demnach sind im Jahresdurchschnitt 1984 Menschen arbeitslos gewesen, 167 Personen mehr als 2019. Mit 2100 Arbeitslosen verzeichnete die Arbeitslosigkeit im Mai ihren Höchststand, der niedrigste Wert wurde im März mit 1845 Personen gemessen. Die Arbeitslosenquote stieg zum

Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent.

Arbeitgeber melden weniger freie Stellen

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank im vergangenen Jahr auf 26.877 Personen. Am ungünstigsten sei die Entwicklung bei der Herstellung von Produktionsgütern (minus 111 Personen), des verarbeitenden Gewerbes (minus 86 Personen), der Land- und Forstwirtschaft (minus 74 Personen) und dem Gastgewerbe (minus 48 Personen) gewesen. Mehr Beschäftigung verzeichnete unter anderem die öffentliche Verwaltung (plus 45 Personen), das Gesundheitswesen (plus 43 Personen), die Herstellung von Konsumgütern (plus 34 Personen) sowie Verkehr und Lagerei (plus 32 Personen).

Auch auf dem Stellenmarkt zeichnete sich eine rückläufige Bewegung ab. Im Jahresverlauf wurden der Agentur für Arbeit 2372 Stellen gemeldet, gut zehn Prozent weniger als im Jahr 2019. Der Stellenbestand sank ebenfalls um 219 auf 1061 freie Stellen.

Die Bilanz des Jobcenters Saale-Holzland-Kreis fiel hingegen im Vergleich zum Vorjahr günstiger aus. So wurden im Jahresdurchschnitt 2090 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 71 weniger als 2019. Die Zahl der erwerbsfähigen Arbeitslosengeld II-Empfänger sank um 75 Personen auf 2546.

Kurzarbeit schwerpunktmäßig von Hotel- und Gastgewerbe und Handel genutzt

Kurzarbeit seit laut Arbeitsagentur das wirksamste Instrument, um Personal in konjunkturell schwierigen Zeiten zu halten. Die regionalen Unternehmen hätten es nach dem ersten Lockdown im März in bisher noch nie dagewesenen Umfang genutzt. Im Landkreis zeigten 1089 Unternehmen vom März bis Dezember vorsorglich Kurzarbeit für rund 11.086 Beschäftigte an, nicht alle machten aber Gebrauch davon. So habe die tatsächlich abgerechnete Kurzarbeit deutlich weniger Beschäftigte betroffen. Das bisherige Hoch lag im Monat Mai. Hier befanden sich rund 16,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. Kurzarbeit sei dabei branchenübergreifend genutzt worden, schwerpunktmäßig von den durch die Corona-Krise am stärksten betroffenen Branchen und Dienstleistungsbetrieben, wie dem Hotel- und Gastgewerbe sowie dem Handel.