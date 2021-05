Auch im Saale-Holzland: Diebe schlagen in Kaufhallen zu

Hermsdorf/Stadtroda. Die Taten häufen sich auffällig: Älteren Menschen wird im Saale-Holzland beim Einkauf die Geldbörse gestohlen.

Einer 76-Jährigen ist die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden im Supermarkt Eisenberger Straße in Hermsdorf am Dienstag, 27. April, zwischen 13 und 13.30 Uhr. In der Geldbörse waren Bargeld, Personalausweis, Führerschein und die Geldkarte. Der Beuteschaden wird mit 150 Euro angegeben. Im gleichen Supermarkt wurde einem 62-Jährigen am Mittwoch, 5. Mai, 19 Uhr, die Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten gestohlen. Der Schaden wird hier mit 470 Euro beziffert.

Zuvor wurde eine Geldbörse samt Bargeld, Dokumenten und einer Geldkarte am Montag, 3. Mai, zwischen 9.45 und 10 Uhr in einem Supermarkt in Stadtroda, August-Bebel-Straße, gestohlen. Der Schaden, welcher der 77-jährigen Kundin entstand, wird mit 335 Euro angegeben. Ebenfalls in Stadtroda angezeigt wurde, dass am Donnerstag, 22. April, gegen 9.15 Uhr, in einem Supermarkt in der Jenaer Straße einer 64-jährigen Kundin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld, Personalausweis, Führerschein und mehrere Geldkarten. Der Beuteschaden wird mit 150 Euro angegeben.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat in genannten Fällen Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei Saale-Holzland unter Telefon 036428/640.