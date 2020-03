Die Stadt-Apotheke in Eisenberg weist auf die wegen der Corona-Pandemie geltenden Verhaltens- und Abstandsregelungen auf einem Aufsteller vor dem Eingang hin.

Auch Senioren in Eisenberg müssen Abstand halten

Die Kreisstadt im Saale-Holzland am Vormittag in der Corona-Krise: Obwohl die meisten Geschäfte geschlossen bleiben müssen, sind Steinweg und Markt vor dem Rathaus voll. An der Gulaschkanone mit dem Mittagsimbiss drängeln sich die Kunden. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Nicht viel anders an den Kassen der noch geöffneten Geschäfte mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs – obwohl Aufsteller und Schilder klar und deutlich auf das Gebot hinweisen, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Und auf dem Marktplatz stehen immer noch dicht an dicht Menschengruppen mit drei und mehr Personen, die nicht in jedem Fall zu einem gemeinsamen Hausstand gehören.

„Die Leute drängeln sich seit wir geöffnet haben. Es sind fast ausschließlich Senioren. Und beim Anstehen an der Kasse hält den geforderten Abstand trotz aller Hinweis fast niemand ein“, sagt eine der Kassiererinnen in einem Markt mit Waren des täglichen Bedarfs im Steinweg.

Verzicht auf Enkelbesucheund unnötige Wege

Der Seniorenbeirat der Stadt Eisenberg möchte deshalb auch den älteren Mitbürgern nahelegen, sich an die von Politik und Verwaltung getroffenen Regelungen zu halten: „Es dient Ihrem und dem Schutz Ihrer Liebsten, wenn Sie zu Hause bleiben und sich damit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen“, sagt die Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Eisenberg, Christa Lindner. Der Beirat empfiehlt, auf Besuche von Enkeln und jeden nicht nötigen Weg zu verzichten. „Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie lieber Hilfestellungen annehmen, als selbst unterwegs zu sein“, sagt die Beiratsvorsitzende. Weiterhin bittet der Beirat eindringlich, besonders auf die Verhaltensregeln zu achten, wie beispielsweise die Hust- und Nies-Etikette, aber auch die Einhaltung des empfohlenen Mindestabstands von 1,5 Metern.

Projekt „Silbernetz“ für einsame ältere Menschen in der Corona-Krise

Viele Ältere werden den Kontakt zu Angehörigen, Freunden oder Nachbarn, mindestens telefonisch aufrechterhalten. Aber nicht alle können auf solche Netzwerke zurückgreifen, weiß auch der Seniorenbeirat. Er verweist deshalb auf das Projekt „Silbernetz“. Das ist ein Gesprächsangebot für einsame ältere Menschen. Wer einfach mal reden möchte, kann täglich von 8 bis 22 Uhr die kostenfreie Telefonnummer 0800 4 70 80 90 anrufen.