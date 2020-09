Auf Schusters Rappen durchs Saale-Holzland

Eisenberg. Deutscher Wandertag lädt (nicht nur) am 18. September zu Touren in der heimatlichen Region ein.

Der Deutsche Wandertag 2020 wurde Corona-bedingt vom 14. Mai auf den 18. September verschoben. Nun lädt der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland an diesem Freitag dazu ein, auf Schusters Rappen das Saale-Holzland zu entdecken.

Zwischen Jena, Saale-Holzland-Kreis, Uhlstädt-Kirchhasel und Bad Köstritz finden Wanderer eine Vielzahl an idyllischen Routen, die sie auf eigene Faust erkunden können – auf einzelnen Etappen des Lutherweges oder auf Rundwanderwegen. Besonders für Familien geeignet sind der Tautenburger Planetenpfad oder der Brehm-Rundwanderweg. „Ein Besuch des neuen Museums Brehms Welt in Renthendorf lässt sich wunderbar mit dieser zwei Kilometer langen Runde verbinden“, empfiehlt Irene Schmidt, Leiterin des Marketings im Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland.

Idylle und Erholung auf ausgewiesenen Wegen

Der Zeitz(g)rundweg wirkt mit seiner unberührten Flora und Fauna inmitten des eng eingeschnittenen Tals zwischen Stadtroda und Hermsdorf ein wenig wilder als das nahe gelegene Eisenberger Mühltal. Wohingegen sich hier entlang des Waldbaches Rauda die Mühlen enger aneinanderreihen. Zwischen Kursdorf und Weißenborn werden die Wanderer an die Sommerfrische erinnert, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Blütezeit erfuhr.

Etwas sportlicher geht es auf der SaaleHorizontale zu. Mit ihren derzeit vier Etappen bietet sie rund um Jena insgesamt 72 Kilometer Erholung, Kultur und wunderbare Ausblicke auf die Landschaft entlang der Saale. Wen das Jagdfieber packt, der kann sich auf dem gleichnamigen Rundwanderweg nahe der Jagdanlage Rieseneck bei Hummelshain begeben. Auf rund zehn Kilometern Länge geht es am Herzogstuhl und dem „Grünen Haus“ vorbei zur einzig erhaltenen barocken Jagdanlage Deutschlands.

Kartenmaterial und App Freizeit(ver)führer

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wanderungen halten der Tourismusverband und die Touristinformationen zahlreiche Wanderkarten und weiteres Informationsmaterial bereit. Schnell und mobil geht es hingegen mit der App Freizeit(ver)führer, die den Zugriff auf das Tourenportal von unterwegs ermöglicht. Karten können vorher heruntergeladen und auch ohne Internetverbindung genutzt werden.

Ehrenamtliche Wanderwegewarte gesucht

„Mit unserem umfangreichen Wanderwegenetz bieten wir für Gäste und Einheimische das ganze Jahr über Möglichkeiten Natur und Erholung aktiv zu erleben“, so Stefan Göschka, der für die Infrastruktur im Tourismusverband verantwortlich ist. Dieses Angebot aufrecht zu erhalten, geht nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Diese sogenannten Wanderwegewarte sucht der Tourismusverband derzeit für die Region Kahla, Wolfersdorf, Hermsdorf, Dornburg und Bürgel.

„Die Aufgaben der ehrenamtlichen Wanderwegewarte erstrecken sich unter anderem auf das Überprüfen der Wege, Einschätzen der Wegequalität, Markierungsarbeiten und kleinere Reparaturen“, so Göschka. Ausüben könne diese Tätigkeit jede Person, die sich gern in der Natur aufhält, am besten Ortskenntnisse hat und über eine gute körperliche Konstitution verfügt.

Wer Interesse daran hat, das Team der aktuell 13 Wanderwegewarte zu verstärken, meldet sich beim Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. unter info@saaleland.de oder telefonisch unter (036601) 905200.