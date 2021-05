Ausbildung bei der Feuerwehr vorerst digital

Thiemendorf. Online-Lösung in der Thiemendorfer Wehr.

Es wird Zeit, dass endlich die zwangsläufige Ausbildungspause der Feuerwehr Thiemendorf endet. Normalerweise hätte am vergangenen Freitag die erste praktische Ausbildung der Ortsteilwehr stattgefunden. Die gestandenen Kameraden sind unter anderem dafür bekannt, den jungen und neu in die Einsatzabteilung aufgerückten Kameraden das Hineinwachsen in den Feuerwehralltag zu erleichtern.

Der Ausbildungsstillstand des Feuerwehrwesens hält aber nach wie vor an. Das vorgelebte Engagement nimmt sich gerade in dieser ungewissen Situation die Jugend zu Herzen. Alex Bartelt und Anne Krause organisierten deshalb die erste Online-Dienstversammlung für ihre Kameraden. „Wir wollen Vorbild sein, auch wenn es gerade gar nicht so leicht ist. Vor allem wollen wir uns aber endlich wieder aktiv mit der Feuerwehr beschäftigen.“, sagte Anne Krause.

Die Sorge, dass mit der Computer-Technik ungeübte Kameraden dieses Angebot nicht nutzen könnten, verflog schon in den ersten Minuten nach Beginn der Online-Versammlung. Nach und nach erschienen immer mehr Namen in der Teilnehmerliste. Einige konnten von der Arbeit aus zusehen, andere gemütlich vom Sofa. Anne Krause regte in lockerer Runde zum Kennenlernen und Ausprobieren der Plattform Big- Blue-Button an.

Es ist noch ungewiss, wann die nächste praktische Ausbildung stattfinden kann. Die Thiemendorfer sind aber optimistisch und klärten am Freitag schon die Corona- Regeln für die nächste Ausbildung in Präsenz. Alex Bartelt bereitete die Kameraden auf sein nächstes praktisches Ausbildungsthema zum Funk vor. In einer abschließenden Feedback- Runde waren sich Jung und Alt einig: Die Freude über das Fünkchen Normalität und das Planen praktischer Ausbildungen übertrifft die Tatsache, dass die Dienstversammlung „nur“ online stattfinden konnte.