Ausstellung zum Volksaufstand in Hermsdorf zu sehen

Hermsdorf. Volkshochschule Hermsdorf eröffnet zum Tag der offenen Tür eine Wanderausstellung. Warum die Leiterin positiv auf die Zukunft der VHS blickt.

Ein sonniger Abend in Hermsdorf: Vor der Volkshochschule hängen Luftballons, Gäste an Stehtischen stoßen mit einem Kaltgetränk an und die Kreismusikschule sorgt für musikalische Unterhaltung. In dieser launigen Atmosphäre eröffnet Volkshochschulleiterin Ines Beese am Donnerstag den Tag der offenen Tür, nicht nur für Dozentinnen und Dozenten.

Diese hebt sie aber in ihrer kleinen Rede besonders hervor, denn „ohne die Bereitschaft, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, gäbe es die Volkshochschule nicht“. Auch Vorstandsmitglied und Hermsdorfer Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) betont das Engagement der Dozierenden und lobt die angenehme Zusammenarbeit mit Ines Beese, die Frische und Moderne „in die historischen Gemäuer“ gebracht habe.

Neues Projekt findet noch wenig Zuspruch

Viele neue Projekte seien an den Start gebracht worden. Eines davon ist „Bewegung und Begegnung im Quartier“ (kurz: BeBeQu). Dabei haben Hermsdorfer Seniorinnen und Senioren unter anderem einmal in der Woche die Möglichkeit, gemeinsam mit Projektkoordinator Tim Kraft einen Spaziergang zu machen, der auch dem Austausch dienen soll. Mittwochs um 11 Uhr trifft man sich dazu am Brückencenter. Seit einigen Wochen läuft das Projekt – bisher aber noch nicht mit der gewünschten Resonanz, wie Tim Kraft berichtet. Als weiteres Angebot soll künftig auch Seniorentanz, vorwiegend im Sitzen, organisiert werden. Auch eine Broschüre mit Spazierstrecken um Hermsdorf sei in Planung. Es fehle nicht an Nachfrage, Gymnastik und Tanzen seien sehr beliebt, sagt Tim Kraft. Nur das entsprechende Personal für die Kurse zu finden, sei schwierig.

Insgesamt würden an der Volkshochschule inzwischen wieder mehr Dozentinnen und Dozenten Kurse anbieten, berichtet Ines Beese. Auch die Zahlen der Teilnehmenden würden nach dem pandemiebedingten Rückgang wieder ansteigen. „Die Entwicklung der Zahlen der Kursteilnehmer lassen optimistisch in die Zukunft blicken. Wir sind wieder auf dem Niveau von 2019 angekommen“, sagt Beese. Nach wie vor freue man sich über jeden, der sein Wissen in Form eines Kurses mit anderen teilen wolle.

Die Entwicklung der Volkshochschule lobt auch Wolfgang Hühn, der von 1985 bis 1991 Leiter gewesen ist und zuvor Direktor dreier Hermsdorfer Schulen war, wie er erzählt. Das Angebot sei im Vergleich zu früher deutlich umfangreicher, weshalb er positiv auf die VHS blicke.

Ausstellung noch bis Ende des Jahres zu besichtigen

Woran sich Wolfgang Hühn als Hermsdorfer ebenfalls noch erinnern kann, ist die Zeit des Volksaufstandes in der DDR 1953. „In Hermsdorf war es ruhig am 17. Juni“, sagt er. Nicht so in anderen Städten im südlicheren Teil der Deutschen Demokratischen Republik, wie eine Ausstellung zum Thema zeigt, die zum Tag der offenen Tür in der Volkshochschule eröffnet wurde. Der Jenaer Stadthistoriker Rüdiger Stutz erklärt, dass die zwanzig Plakate unter dem Titel „Wir wollen freie Menschen sein“ bereits 2013 als Wanderausstellung durch die Bundesstiftung für Aufarbeitung entstanden und nun zum 70. Jahrestag des Aufstandes nach Hermsdorf gekommen sind.

Sie erzählen die Geschichte des Aufstandes und wie die „miese Versorgungslage, teure Preise und hohe Steuern“ dafür gesorgt haben, dass nicht nur Arbeiter in der Industrie gestreikt haben, sondern alle soziale Gruppen betroffen waren, wie Rüdiger Stutz berichtet. Der Historiker zieht aus den Geschehnissen in der DDR für die heutige Zeit die Lehre, dass einerseits Massenprotest legitim und Bestandteil demokratisch verfasster Gesellschaften seien, aber unbedingt gewaltfrei ablaufen müssten. Die Arbeiter in der Industrie 1953 seien dafür ein gutes Beispiel. Der damalige Aufstand habe dazu geführt, dass der von der SED geplante Sozialabbau nicht umgesetzt wurde, sagt Stutz. Indirektes Ergebnis sei die Begründung einer Demonstrationskultur, wie sie auch spätere oppositionelle Gruppen genutzt hätten, wie etwa Friedens- oder Umweltgruppen in den 70er und 80er Jahren.

Bereits im vergangenen Jahr zum ersten Tag der offenen Tür habe man den Anlass mit einer Ausstellungseröffnung verbunden, sagt Ines Beese. Politische Bildung sei ebenfalls ein Teilbereich der VHS und die Ausstellung zum 17. Juni passe nicht nur zeitlich sehr gut. Die Ausstellung verdeutliche, „Demokratie ist nicht bequem, macht Arbeit und muss immer wieder erkämpft werden – etwas, das gut zur jetzigen Situation passe, findet die Volkshochschulleiterin. Noch bis Ende des Jahres kann die Ausstellung „Wir wollen freie Menschen sein“ kostenlos in der VHS Hermsdorf besucht werden.