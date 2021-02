Autobahnpolizei stellt Geisterfahrer am Hermsdorfer Kreuz

Hermsdorf/Schleifreisen. Die Autobahnpolizei hat am Samstagmorgen einen Geisterfahrer am Hermsdorfer Kreuz gestoppt. Laut einer Mitteilung hatte ein Zeuge um 8.50 Uhr per Notruf gemeldet, dass auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz hinter dem Hermsdorfer Kreuz ein schwarzer Stadtgeländewagen (SUV) als Geisterfahrer auf der Nebenfahrbahn fuhr.

Als der Zeuge das Fahrzeug passierte habe dieses gerade am Ende der zweispurigen Hauptfahrbahn quer zur Fahrtbahn gestanden und sei dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung bis zur dortigen Tankstelle zurückgefahren.

Fahrer räumt Fehlverhalten ein

Eine eingesetzte Streife stellte das Fahrzeug samt des 55-jährigen polnischen Fahrzeugführers an der besagten Tankstelle. Im Rahmen der Befragung zum Sachverhalt räumte dieser den Vorfall ein. Der Fahrer musste demnach vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 155 Euro entrichten. Zudem müsse der Mann mit einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.

Rasthof Teufelstal: Unbelehrbaren Fahrer doppelt bestraft

Zeitungszusteller in Ronneburg von eigenem Fahrzeug überrollt und verstorben

Übergewichtige Corona-Infizierte in Schleiz durch Fenster gerettet

Knapp 80.000 Euro Sachschaden bei Brand in Gertewitz