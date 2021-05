Die Polizei hat in Bucha einen Raser geblitzt (Symbolfoto).

Autofahrer rast mit Tempo 120 durch 70er-Zone in Bucha

Bucha. Die Polizei hat im Saale-Holzland-Kreis einen Raser aus dem Verkehr gezogen.

Am Dienstag hatte es ein Fahrer besonders eilig. Er raste mit 121 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L2309 in Bucha (Saale-Holzland-Kreis). Erlaubt seien dort 70 km/h, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer könne nun länger Zeit, bei ausgiebigen Spaziergängen, über seine Raserei nachdenken, schreibt die Polizei weiter.

