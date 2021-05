Autofahrerin verwechselt im Eichsfeld die Pedale und muss ins Krankenhaus

Gernrode. Eine Autofahrerin hat im Eichsfeld das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Sie war aber nicht die einzige, der ein solcher Fehler passierte.

Ins Krankenhaus musste eine 55-jährige Autofahrerin am Dienstagabend nach einem Unfall in Gernrode (Eichsfeldkreis) gebracht werden. Die Frau wollte auf dem Parkplatz An der Kirche parken. Dort verwechselte sie nach Angaben der Polizei das Bremspedal mit dem Gaspedal und verlor die Kontrolle über ihren Dacia.

Nachdem sie eine Steinwand überfuhr und eine Straßenlaterne touchierte, brachte sie ihr Auto auf der Heinrich-Ernemann-Straße zum Stehen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt, der Dacia wurde abgeschleppt.

Mann verwechselt Gas und Bremse

Auch ein 66-jähriger Mann verwechselte am Dienstagmittag Gas und Bremse auf einem Supermarktparkplatz in der Naumburger Straße in Camburg (Saale-Holzland-Kreis). Er wollte seinen VW vorwärts einparken, als er auf das Gaspedal trat und dadurch ein vor ihm stehendes Verkehrsschild überfuhr.

Halt fand er nach Polizeiangaben an dem Skoda eines ebenfalls 66-Jährigen, welcher ihm gegenüber stand. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Ebenfalls ungewollte Bekanntschaft, diesmal jedoch mit einer Laterne auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Lange Wiesen in Crossen, machte am Dienstagnachmittag ein 40-jähriger. Er verstaute seine Einkäufe auf der Rücksitzbank, welche beim rasanten Start umkippten. Als er sich besorgt nach diesen umdrehte, wurde er auch schon von der Laterne gestoppt. Die Lampe trug nur leichten Schaden davon, der Kia hingegen musste abgeschleppt werden.