Bad Klosterlausnitz: Schwierige Fachkräftegewinnung in Reha-Kliniken

Bad Klosterlausnitz/Bad Driburg. Wer 25 Jahre in der Pflege arbeitet, hat sich Anerkennung verdient - so wie 23 Mitarbeiter der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz

Mitarbeiter in der Pflege zu bekommen und zu halten, ist nicht einfach. Arbeitgeber sind da gefordert. Und die Mitarbeiter in Kliniken, Reha-Einrichtungen und Pflegeheimen ebenso. Wenn es in diesen aber eine Vielzahl von Mitarbeitern gibt, die auf 25 oder gar 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können, so sagt das einiges über das Arbeitsklima aus.

23 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz sind jetzt für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Insgesamt 80 Angestellte der Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff, zu der die Moritz-Klinik seit 1993 gehört, wurden für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bei einem feierlichen Empfang in Bad Driburg geehrt. Auch fünf Mitarbeiterinnen der Moritz-Klinik, die in den Ruhestand verabschiedet wurden, nahmen daran teil.

Als Familienunternehmen in siebter Generation wird diese Tradition seit Jahrzehnten von der Grafenfamilie gepflegt. Im letzten Jahr mussten wegen der Pandemie die Feierlichkeiten ausfallen. Dies wurde jetzt nachgeholt.

Die meisten Ehrungen gingen an Mitarbeiter aus den Gräflichen Kliniken. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist hier ein Dauerthema, das sich inzwischen auch auf andere Branchen ausweitet. „Die Pandemie hat in allen unseren Geschäftsbereichen tiefe Spuren hinterlassen. Die ohnehin angespannte Personalsituation am Markt hat sich noch verschlimmert“, so Graf Oeynhausen. Umso wichtiger sei es, Standorte wie Bad Driburg oder auch Bad Klosterlausnitz weiterzuentwickeln und attraktiver für Arbeitnehmer zu gestalten. „Nachwuchs und Nachfolger zu finden, wird immer schwieriger. Das spüren zunehmend auch unsere Mitarbeiter.“

Vor allem die Politik und Verbände seien gefragt, die Situation im Gesundheitswesen zu entspannen, sagte Christoph Essmann, Geschäftsführer der Moritz Klinik in Bad Klosterlausnitz. „Der Erfolgsfaktor in der Reputation ist es, das notwendige Personal zu bekommen. Wir haben alle das Problem, dass uns insbesondere in der Pflege – zunehmend aber auch in der Therapie – Fachkräfte fehlen. Hier konkurrieren wir in der Rehabilitation mit den Akutkrankenhäusern.“ Dieser Kampf sei für Reha-Kliniken schwer zu gewinnen.