Bad Klosterlausnitz: Sylvana Hapke zieht Kündigung zurück

Sylvana Hapke (39) bleibt die Geschäftsführerin des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland, obwohl sie Ende September 2019 aus persönlichen und organisatorischen Gründen gekündigt hatte.

Ausschreibung zurückgenommen

Bis Dienstag war auf der Internetseite des Verbandes die Stelle der Geschäftsführerin in Vollzeit noch ausgeschrieben gewesen. Seit Dienstag ist die Ausschreibung herunter genommen worden. Denn nicht nur Hapke bleibt im Amt. Mit Irene Schmidt, ehemals Schlotter, wurde eine Person neu in die Geschäftsstelle nach Bad Klosterlausnitz geholt, die ab sofort die Funktion der stellvertretenden Geschäftsführerin übernimmt und für den gesamten Bereich des Marketings zuständig ist. Bisher hatte Hapke nicht nur die Geschäftsführung inne, sondern auch das Marketing unter sich. Der Vorstandsvorsitzende des Thüringer Tourismusverbandes, Harald Kramer, war sehr erleichtert, als Hapke ihre Kündigung zurückzog. „Ich kenne auf der Schnelle niemanden, der sich so ein gutes Netzwerk im Tourismus-Bereich aufgebaut hat, wie Frau Hapke. Sie ist absolut verlässlich“, sagte Kramer. Er bestätigte, dass das bisherige Arbeitsspektrum der Geschäftsführerin zu umfangreich gewesen war, „deshalb haben wir uns auch ins Zeug gelegt, um hier eine andere, für alle Seiten verträgliche Lösung zu bringen“, sagte Kramer.

Neue Marketingchefin auch politisch aktiv im Landkreis

Irene Schmidt (38), die in der Kreis-SPD aktiv ist und die auch bei der Wahl zum Thüringer Landtag kandidierte, wurde durch Ilka Kunze von der Kahlaer Leuchtenburg, auch Mitglied im Vorstand des Tourismusverbandes, ins Gespräch gebracht. „Frau Kunze kannte Frau Schmidt. Sie hatte uns Frau Schmidt vorgeschlagen“, sagte Hapke. Seit 2011 führt Sylvana Hapke die Geschicke des Verbandes. Der Zusammenarbeit mit Irene Schmidt sieht Hapke zuversichtlich entgegen. „Wir haben jetzt eine starke Doppel-Spitze. Wir arbeiten zwar erst wenige Tage zusammen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es zwischen uns harmoniert und dass wir mit unserer Arbeit den Verband weiter voran bringen“, sagte Hapke.