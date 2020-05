Balkon-Lesung am Pfingstmontag in Oberndorf

Am Pfingstmontag, 1. Juni, verlagert Künstlerin Bea Müller ihre Balkon-Lesung von Eisenberg nach Oberndorf in die Schulstraße 1. Beginn ist 14.30 Uhr und gelesen wird „Romeo und Julia“ von Shakespeare. Wer möchte, kann sich nebenan auf der Terrasse „Im Schulhaus“ mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Bei schlechtem Wetter muss die Lesung leider ausfallen. Dann bleibt auch die Terrasse geschlossen.

Die Balkonlesungen in Eisenberg, die seit Mai immer sonntags in der Schulgasse 5 stattgefunden haben, entfallen vorerst. Aufgrund von Anfragen und Einladungen möchte Bea Müller nun auch an anderen „Balkon-Orten“ Zuhörer mit ihrer Kleinkunst im Freien erfreuen. „Es hat sich gezeigt, dass es besser ist, mich nicht auf einen einzigen Balkon festzulegen“, sagt sie zur Begründung. Wegen der Akustik müsse man sich übrigens keine Sorgen zu machen, da Bea Müller bei allen Lesungen mit Mikrofon arbeitet und somit auch für ältere Leute gut zu hören sei.

An lauen Sommerabenden will die Aktionskünstlerin auch weiterhin in Eisenberg Balkon-Lesungen anbieten, Termine werden kurzfristig bekannt gegeben.

Balkon-Lesung am Pfingstmontag, 1. Juni, 14.30 Uhr, in Oberndorf, Schulstraße 1. Anmeldungen sind notwendig unter E-Mail: Beate.eisenberg@web.de.