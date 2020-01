Das im Bau befindliche Bettenhaus der Waldkliniken in Eisenberg im Januar 2020. Barrierefreiheit im Bau ist auch der Tenor am Tag des Patienten 2020.

Eisenberg. Waldkliniken Eisenberg beteiligen sich als einziges ostdeutsches Krankenhaus an bundesweitem Tag des Patienten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Barrierefreiheit im Krankenhaus

Am Sonntag, 26. Januar ist der Tag des Patienten ausgerufen. Die Waldkliniken Eisenberg werden bereits am Freitag von 10 bis 12 Uhr zum dritten Mal an diesem deutschlandweiten Aktionstag teilnehmen.

Laut Teilnehmerliste als einzige Klinik im deutschen Osten sind die Waldkliniken vertreten. Im Foyer des Krankenhauses stehen die Patientenfürsprecherin Christine Stamm und die Qualitätsbeauftragte Manuela Heneberg mit Informationen bereit. Die Qualitätsbeauftragte ist auch für Patientenbefragung und Rückmeldungen zuständig. Zudem wird Antje Amthor vom Ambulanten Hospizdienst für Fragen zur Verfügung stehen. Der bundesweite Tag des Patienten steht diesmal unter dem Thema „Barrierefreiheit im Krankenhaus“. Die bauliche Barrierefreiheit sei vor vor allem für die orthopädischen Patienten wichtig, heißt es aus dem Krankenhaus. Auch kurze Wege zur Patientenfürsprecherin oder zum Beschwerdemanagement wie auch die neue nutzerfreundliche Internet-Homepage gehören dazu.