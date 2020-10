Bauarbeiten in Bürgel liegen im Zeitplan

Die seit Mitte September in Bürgel laufenden Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt liegen im Zeitplan. Diese Meldung erhielt nicht nur der Stadtrat der Töpferstadt in seiner zurückliegenden Sitzung vonseiten der Verwaltung. Auch der Leiter des städtischen Bauamtes, Uwe Geyer, bestätigte am Montag gegenüber unserer Redaktion, dass sich die Baumaßnahme mittlerweile der Zielgerade nähere.

Im Rahmen der Fragestunde der Stadtratssitzung hatte Joachim Schenkel von der Stadtverwaltung eine Anfrage beantwortet, ob die beteiligten Firmen im Zeitplan blieben. „Nach jetzigem Stand: Ja“, hatte er zu verstehen gegeben und etwa vermeldet, dass die zugehörigen Arbeiten vom Abwasserzweckverband zu dem Zeitpunkt bereits abgeschlossen waren. Aufwendige Gemeinschaftsmaßnahme Aus Anlass einer vom Landesamt für Bau und Verkehr anberaumten Straßendeckensanierung auf der Bundesstraße 7 im Zentrum von Bürgel war das Vorhaben als Gemeinschaftsmaßnahme unter Einbeziehung anderer Aufgabenträger durchgeführt worden. Dazu gehörten etwa der Abwasserzweckverband oder auch Energienetzbetreiber. So wollte man vonseiten der Stadt sicherstellen, dass die neue Straßendecke in absehbarer Zeit nicht erneut aufgebrochen werden muss, wenn etwa neue Leitungen oder Kanäle zu verlegen seien. „Bis 23. Oktober müssen alle Firmen mit den Tiefbauarbeiten fertig sein“, sagte Bauamtsleiter Geyer am Montag, denn in der darauf folgenden Woche erfolge der Aufbau der neuen Schwarzdecke für die Straße. Das heißt, bis dahin muss die Verfüllung der Gräben bis hin zur Oberkante der Tragschicht erfolgt sein. Umfahrung hat sich herumgesprochen Während der Baumaßnahme herrscht auf der Strecke im Bereich „ Am Markt“ bis zur Einmündung der Kirchgasse in die Eisenberger Straße bis Ende Oktober eine Vollsperrung der viel befahrenen Verbindungsstraße zwischen Jena und der Autobahn 9 bei Eisenberg. In der Stadtratssitzung hieß es, mittlerweile habe sich in Jena aber herumgesprochen, dass sich der Bereich in Bürgel umfahren lasse, sodass der Verkehr in der Stadt wieder zugenommen habe. Die für die Anwohner teils einschneidende Maßnahme sei absolut notwendig gewesen und habe sich nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten so schnell durchführen lassen, hieß es aus dem Bauamt der Stadt. Martin Schöne über eine erwartbare Situation in Bürgel