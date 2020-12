Die Bausch Germany GmbH mit Sitz in Hainspitz plant eine Erweiterung des dortigen Standorts. „Wir haben entsprechend Aufträge und wollen expandieren“, sagte am Mittwoch Unternehmensgründer Ernst Bausch zu den Plänen. Das Unternehmen ist ein Spezialist für Verpackungsanlagen für die Pharmaindustrie.

Als Grundlage für die Erweiterung hat der Gemeinderat von Hainspitz kürzlich einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugestimmt, bestätigte Bürgermeister Jörg Lehmann. Laut Ernst Bausch soll eine neue Montagehalle entstehen – von der Bundesstraße 7 aus gesehen hinter dem bestehenden Betriebsgebäude. Man hoffe im Idealfall auf eine Fertigstellung, bis Mitte oder Herbst 2021.

Standortausbau voranbringen

Bis man aber bauen könne, gelte es, noch einige Schritte zu machen. Der Flächennutzungsplan muss geändert werden, weil die designierte Fläche laut Bausch bisher fälschlicherweise als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen war. Dann müsse eine Baugenehmigung beantragt werden. Manche Schritte ließen sich parallel dazu machen, etwa das Einholen von Angeboten für die Umsetzung des Bauvorhabens. Es sei ein langwieriges Prozedere.

Zudem seien besonders in der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie viele Faktoren nicht in Gänze kontrollierbar. Bei vielen Partnern werde eingeschränkt gearbeitet, etwa im Homeoffice. Auch genehmigende Behörden seien zum Teil überlastet. Dessen ungeachtet treibe man das Expansionsprojekt am Standort weiter voran, denn die Auftragslage sei derart, dass ein Ausbau der Kapazitäten für das Unternehmen von großer Bedeutung sei. Ähnlich sieht es im personellen Bereich aus. Die Bausch Germany GmbH sucht Verstärkung für verschiedene Tätigkeitsbereiche.

Das habe auch mit der näher rückenden Zulassung von Corona-Impfstoffen zu tun. Denn für die schnelle, sichere Verteilung dieser braucht es die entsprechenden, modernen Behältnisse. Als Hersteller der Verpackungsmaschinen komme hierbei wiederum die Bausch Germany GmbH ins Spiel.