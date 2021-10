Befragung der Fahrgäste im Saale-Holzland

Eisenberg. Es geht um Fahrgastzahlen und um die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) führt eine Verkehrserhebung im gesamten Verbundgebiet durch. Das betrifft die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie die Landkreise Gotha, Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und den Saale-Orla-Kreis. Zusätzlich findet die Verkehrserhebung im Eisenbahnverkehr in den Landkreisen Eichsfeld, Nordhausen, Sömmerda, dem Kyffhäuserkreis und dem Unstrut-Hainich-Kreis statt, um Daten für eine mögliche Verbunderweiterung zu erfassen.

Keine personenbezogenen Daten

Die Erhebung beginnt am 1. Juli 2021 und endet am 30. Juni 2022. In diesem Zeitraum werden die Fahrgäste in den Bussen, Straßenbahnen und Zügen gezählt und befragt. Unter den Befragten können sich auch Kinder aus dem Schulverkehr befinden. Mit der Durchführung der Erhebung hat der Verkehrsverbund Mittelthüringen das Leipziger Institut Omnitrend beauftragt.

Die Mitarbeiter weisen sich entsprechend aus und interviewen die Fahrgäste zu ihrem Reiseweg, zu Umsteigevorgängen und zur Nutzung weiterer Verkehrsmittel. Eine Teilnahme, an der nur wenige Minuten dauernden Befragung, ist freiwillig und es werden keine personenbezogenen Daten der Fahrgäste abgefragt.