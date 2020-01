Beim Karneval in Laasdorf heißt es: Alles Circus!

Diese 37. Session steht unter dem Motto „Alles Circus“. Und dass der Begriff „befreundete Faschingsvereine“ nicht so daher gesagt ist, sondern inzwischen auch echte Wirkung erzielt, erklärte Vereinschefin Sylvia Höllerich nach dem erfolgreichen Auftakt auch gleich.

Nachdem der LKC den Stadtrodaer Karnevalisten im November mit der Laasdorfer Technik aushalf, sprang zum Auftakt Stadtrodas Tino Geiling ein und half an den Technikreglern aus. „So ist das sehr gute Miteinander auf einer neuen Basis angekommen“ sagt die Vereinsvorsitzende.

Die Funken setzten mit ihrem Tanz bereits den ersten Glanzpunkt im Laasdorfer Programm. Foto: Foto: Veit Höntsch

In zwei Begrüßungsrunden kamen die Gäste aus Stadtroda (SCC), Jena (Ringwiese), Linda (LTV), Porstendorf (PKC), Hirschberg, Weischlitz, Bad Klosterlausnitz, Triptis (TCV), Eisenberg (EKC), Camburg (CCCC), St. Gangloff und Weißenborn zu Wort, entboten ihre Grüße, überbrachten Geschenke sowie Orden, wiesen auf eigene Veranstaltungen hin. Doch im Mittelpunkt stand der Circus, welchen die Laasdorfer Karnevalisten nahezu perfekt inszenierten. Und, worauf der gesamte Verein sich sehr stolz zeigte, das Prinzenpaar.

„Nach vier Jahren Pause haben wir endlich wieder einmal ein Prinzenpaar, darüber freuen wir uns ganz besonders“, sagt Zirkusdirektor (Präsident) und Moderator Christian Gerlach.

Nachdem sich der üppig eingeblasene Nebel im Zirkuszelt lichtete, die Aktiven schon mal kurz vorgestellt waren, begann die Vorstellung des „Lasi Carnivali Royale“ wie Christian „Gerry“ Gerlach den Laasdorfer Zirkus betitelte.

Zunächst heizten die Funken des LKC ordentlich ein, ehe die Zwerge als jüngste Akteure des Vereins in Aktion traten. Ihre Zirkusvorstellung begeisterte das Publikum derart, dass die ersten Zugabe-Rufe ertönten. Die Kleinen, von Therese und Nadine Böhm trainiert, haben mit dem dreijährigen Theo den jüngsten Aktiven im Rampenlicht stehen, während der älteste im Scheinwerferlicht stehende Aktive im Männerballett tanzt.

Nach vier Jahren Pause kann der Laasdorfer Karneval Club (LKC) wieder ein Prinzenpaar präsentieren: Bernadette die I. und Denny der I. Foto: Foto: Veit Höntsch

Der 42-jährige Rico Krause gehört zu dem Team, das auch von anderen Vereinen (wie dem SCC Stadtroda) gern „gebucht“ wird. Die Männer werden von Carina Biertümpfel angeleitet und treten zumeist kurz vor Ende des Abends als Höhepunkt auf.

Zuvor trat Wieland Hinze als Sindbad in die Bütt. Er wird am kommenden Sonnabend zum Gala-Abend nochmals zum Mikrofon greifen, wie Sylvia Höllerich freudig mitteilt.

Die Fünkchen, trainiert von Angelique Hain und Chantalle Hain, zeigten gleichfalls, dass das Thema „Circus“ perfekt zum Fasching passt. Mit dem Gastbeitrag aus Weischlitz trafen die Gäste ebenfalls ins Schwarze.

Auch die Prosecco-Lärchen griffen den roten Faden auf, stellten sich in der Zirkusvorstellung in das Scheinwerferlicht. Die Damen ließen sich von Isabell Putze den letzten Feinschliff verpassen. Gefolgt vom stark verjüngten Männerballett, das erneut die Gäste überzeugte und das Motto „Circus“ gekonnt umsetzte.

Zum Abschluss des Abends, noch ehe das Prinzenpaar, Bernadette I. und Denny I., die Tanzfläche für die Allgemeinheit freigab, zeigte auch das Showballett, dass das Motto des Abends super für diverse Tanzchoreographien geeignet ist. Für die Showtanzgruppe ist, ebenso wie für die Funken, Nicole Gerlach die Trainerin.

Nachdem der offizielle Teil vorüber war, zeigte sich Sylvia Höllerich erleichtert, dass alles so perfekt lief, alle 52 Vereinsmitglieder so tadellos Hand in Hand arbeiteten und vor allem auch der Nachwuchs perfekt mitspielte. „Wir sind ein gut eingespieltes Team, sorgten bis Freitagabend für den letzten Feinschliff im Saal, wofür ich besonders meinem Mann Heiko danke. Der hilft an allen Stellen aus und ist damit sehr wichtig fürs Team.“ Auch alle anderen bekommen gute Noten von ihr ausgestellt. Bis zum 15. Februar sind noch vier Vorstellungen des „Lasi Carnivali Royale“ zu sehen.