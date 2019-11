Beschwerde wegen Wahlen zu Bürgeler Ortsteilräten

Der Taupadeler Ortsteilbürgermeister Christian Nitsch und die Stadtratsfraktion Unabhängige Liste Bürgel (ULB) haben sich über die Wahl zu den Ortsteilräten in der Stadt Bürgel beschwert. Entsprechende Schreiben gingen an die Kommunalaufsicht im Landratsamt sowie an die Stadt Bürgel selbst. Grund der Beschwerde ist der Weg der Einladung: Sie sei nicht form- und fristgerecht erfolgt.

Die Ortsteilräte in Bürgel werden bei Einwohnerversammlungen direkt vor Ort von den Anwesenden in geheimer Abstimmung gewählt. Sie beraten den Ortsteilbürgermeister, der die Belange des Ortsteils in den Gremien der Stadt vertritt. Die Beschwerdeführer beanstanden, dass die Einladung über eine Information im Amtsblatt nicht ordnungsgemäß erfolgte. Dass es mit dem Amtsblatt mitunter Probleme bei der Zustellung gibt, war auch Thema im Stadtrat. Somit könne man nicht davon ausgehen, dass alle Bürger von der Wahl erfahren, findet Nitsch. Die Hauptsatzung – neu wie alt – besagt aber: „Jeder Wahlberechtigte ist darüber hinaus durch die Stadt von der Wahl, dem Wahlort und dem Wahlzeitpunkt schriftlich zu benachrichtigen.“ Auch in den Aushängen in der Stadt und den Ortsteilen war auf die Wahl hingewiesen worden. Kern des Problems: Ist eine Information über Amtsblatt und Aushänge eine schriftliche Einladung? Das Landratsamt gibt lediglich Auskunft dazu, dass die Beschwerde geprüft werde. Auch Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) verweist auf das schwebende Verfahren und will sich zum weiteren Vorgehen nicht äußern. Er sei jedoch verwundert, dass die Beschwerde mehr als einen Monat nach der Wahl eingegangen sei, wo Nitsch selbst doch bei der Einwohnerversammlung im Ortsteil Taupadel am 3. September anwesend gewesen sei und derartige Einwände vor Ort nicht geäußert habe. Nitsch, der Amtsvorgänger Waschnewskis als Bürgeler Bürgermeister ist, wünscht sich, die Verwaltung möge einen Fehler eingestehen und die Wahlen neu ansetzen. Die Entscheidung darüber steht noch aus.