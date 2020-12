In Silbitz lassen sich die Gemeinde und die Bürger in Sachen Weihnachtsschmuck nicht lumpen. Denn gleich zwei schön geschmückte Tannenbäume sorgen in der Elstertal-Gemeinde für eine besinnliche Weihnachtszeit.

Der Baum, der gleich am Ortseingang steht, wenn man über die Elster-Brücke fährt, sei schon Tradition, erzählt Gemeinderätin Nadine Krawczyk. Hier sorge Annett Müller seit vielen Jahren für die Dekoration – nicht nur zu Weihnachten. „Sie dekoriert zu jeder Jahreszeit ganz toll“, betont Nadine Krawczyk, egal ob nun Ostern oder erst jüngst zu Halloween. In diesem Jahr hat sich zum Weihnachtsbaum noch eine selbst gestaltete Krippe dazu gesellt, mit Maria, Josef und dem Jesuskind.

Erstmals strahlt in diesem Jahr weithin sichtbar ein geschmückter Tannenbaum am Ortseingang aus Richtung Tauchlitz kommend, direkt am Beginn des Wohngebietes Neuscheffels Felder. „Für spontane Ideen wie diese ist man in Silbitz zum Glück immer zu haben“, freut sich die Gemeinderätin. In kürzester Zeit seien der Baum, die Lichterketten und die Kugeln durch die Gemeinde bereit gestellt worden. Die Dekoration mit Weihnachtspäckchen drumherum haben Bürger selbst gebastelt.

In dieser aktuell schwierigen Lage habe man einfach etwas Schönes für die Gemeinde auf die Beine stellen wollen, sagt Nadine Krawczyk. Dazu gehört auch eine Aktion des Gemeinderates, der am Nikolausmorgen in Silbitz und in Seifartsdorf von Haus zu Haus gehen wird, um Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren mit einer kleinen Nikolaus-Überraschung zu erfreuen. Extra anmelden muss man sich dafür nicht.