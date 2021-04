Bettler mit betrügerischer Absicht im Saale-Holzland-Kreis unterwegs

Bei der Kontrolle wurden diverse Mengen an Bargeld in kleiner Stückelung gefunden. (Symbolbild)

Hermsdorf Mehrere Zeugen haben der Polizei im Saale-Holzland-Kreis Bettler mit Sammellisten gemeldet. Bei der Kontrolle eines Autos stellen die Beamten den Betrug fest.

Durch verschiedene Zeugen sind am Dienstag im Bereich der Polizei Saale-Holzland mehrmals Bettler mit Sammellisten gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die eingesetzten Beamten bei der Prüfung in Hermsdorf ein relevantes Fahrzeug feststellen und dieses einer Kontrolle unterziehen.

Im Fahrzeug sowie bei einer der drei angetroffenen Personen wurden diverse Mengen an Bargeld in kleiner Stückelung aufgefunden. Weiterhin befanden sich in dem BMW nicht ausgefüllte Sammellisten für den Blindenverband.

Nach Recherche wurden bekannt, dass diesbezüglich keinerlei Genehmigungen und Aufträge vorliegen. Folglich ist davon auszugehen, dass die zwei Frauen und der Mann die Sammlung in betrügerischer Absicht durchgeführt haben.