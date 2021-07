Bienen in Eisenberg: Vorbereitungen für den Winter beginnen

Eisenberg. Die angesiedelten Honigbienen fühlen sich im Eisenberger Tierpark wohl.

Wie geht es den Honigbienen im Eisenberger Tiergarten? Das wird immer wieder gefragt. Es geht ihnen gut, fast zu gut für den kleinen Raum zwischen Plexiglasscheiben, den sie zur Verfügung haben, schreibt Gottfried Schumann vom Eisenberger Imkerverein.

Gegen Platznot und Unzufriedenheit werde den Bienen regelmäßig eine Wabe entnommen und dafür ein leeres Holzrähmchen eingehängt. So könne man dann beobachten, wie ganze Bautrupps der Bienen neues Wabenwerk produzieren. Die Arbeiterinnen ketten sich dabei auf – sie halten sich einander an einem oder zwei Beinen und bilden so, im freien Raum hängend, netzartige Bautrauben. Ihren Stoffwechsel stellen sie dafür so um, dass sie aus Pollen und Nektar selbst echtes Bienenwachs herstellen und in Form kleiner Schuppen an ihren Wachsdrüsen an der Bauchunterseite ausscheiden, erläutert Schumann.

Daraus modellierten sie dann ganz exakt gebautes geometrisches Wabenwerk mit sechseckigen Zellen. Eine Zelle für Arbeiterinnen habe genau 5,4 Millimeter Durchmesser. Wenn die Königin die Zellen nach Fertigstellung inspiziert, wisse sie anhand dieses Zellmaßes, dass dort ein befruchtetes Ei zu legen ist. In die größeren Zellen mit 6,9 Millimeter Durchmesser lege sie dagegen unbefruchtete Eier, aus denen männliche Nachkommen, also die Drohnen, entstehen.

Vorräte für die anstehende Zeit werden angelegt

Die Sommersonnenwende ist vorüber, die Tage werden wieder kürzer. Das registrieren die Bienen sehr genau und beginnen schon jetzt mit ihren Weichenstellungen für das Winterhalbjahr, so Schumann. Zunächst werde keine neue Drohnenbrut mehr aufgezogen. Die Ei-Legerate der Königin nehme ebenfalls fast unmerklich, aber stetig ab. So kommen allmählich weniger Jungbienen nach – schließlich müsse das Personal bis zum Winter hin um etwa 90 Prozent sozialverträglich abgebaut werden.

Als einzige Bienenart aber überwintern Honigbienen als Volk und fallen dabei nicht in Winterschlaf oder –ruhe. Das könnten sie nur, wenn sie entsprechende Vorräte anlegen, also Pollen und Nektar über ihren aktuellen Bedarf hinaus sammeln und so bearbeiten, dass diese Vorräte über lange Zeit lagerfähig sind und nicht verderben. Alle anderen Bienenarten verfolgten eine andere Überlebensstrategie. Selbst wenn sie Staaten bilden – wie etwa Hornissen, Hummeln oder Wespen – legen sie keine Wintervorräte an und verhungern naturgemäß im Ablauf der Saison.

Spätestens ab August kann man die Alttiere dieser Arten beobachten, die hungernd scheinbar immer zudringlicher werden. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung produzieren solche Wildbienenarten dafür möglichst viele Jungköniginnen und Drohnen. Diese paaren sich, die Jungköniginnen suchen sich anschließend trockene und geschützte Winterverstecke und überwintern in einer Ruhephase.

90 Prozent der Neugründungen scheitern

Überleben solche Jungköniginnen den Winter und werden ihre Verstecke nicht von „ordnungsliebenden“ Menschen abgeschnitten und „aufgeräumt“, dann beginnen sie – jede für sich – im nächsten Frühjahr neu und versuchen, ein neues Volk in einem neuen Nest zu gründen, so Schuhmann. Fachleute schätzen, dass etwa 90 Prozent dieser Neugründungen scheitern.

Wenn die Menschen nicht mit ihren Ordnungsvorstellungen dominierten, sondern genug Nischen offenhielten, die die Natur, aber auch nachhaltige Kulturlandschaften bieten, dann hätten die Wildbienen eine realistische Überlebenschance. In diesem Sinne gelte die alte Imkerweisheit: „Geht’s der Umwelt gut, geht’s den Bienen gut.“

Auch Honigbienen helfe ein möglichst vielfältiges und vor allem jahreszeitlich durchgehendes Nahrungs- beziehungsweise Trachtangebot. Imker sprechen sogar von einem „Trachtband“, was bereits im Vorfrühling – meist Februar, beginnend etwa mit der Haselnussblüte – bis in den Herbst hinein nötig ist, damit gesunde und langlebige Winterbienen erbrütet werden können.

Dabei seien die Honigbienen die wohl am intensivsten beobachtete Bienenart. Die Erkenntnisse aus der repräsentativen Beobachtung seien deshalb ein flächendeckendes Instrument für ein Umweltmonitoring ohne aufwändige staatliche Förderprogramme, schreibt Schumann abschließend.