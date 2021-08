Bilder aus unserer heimatlichen Natur im Landratsamt Eisenberg

Eisenberg/Unterbodnitz. Neue Ausstellung auf den Fluren des Eisenberger Landratsamtes zeigt Werke des Unterbodnitzer Hobbymalers Karl-Heinz Böttcher

Im Landratsamt in Eisenberg ist ab sofort eine neue Ausstellung zu besichtigen: Gezeigt werden etwa 50 Bilder des Unterbodnitzer Hobbymalers Karl-Heinz Böttcher unter dem Titel „Aus unserer heimatlichen Natur“.

Jäger, Falkner, Vogelkundler

Karl-Heinz Böttcher, Jahrgang 1938, ist passionierter Jäger, Falkner und Ornithologe. Er ist im Landkreis bekannt als langjähriger Vorsitzender der Jägerschaft Stadtroda und überregional als Vorstandsmitglied und langjähriger Vizepräsident des Landesjagdverbands Thüringen. Zudem kennt man ihn als Gründungsmitglied und Vorsitzenden des Verbandes deutscher Falkner.

Zur Malerei ist der ehemalige Tierarzt erst gekommen, als er in Rente ging und Zeit für dieses Hobby hatte. So ist er bis heute auf der Jagd – und zwar nach Motiven für seine naturverbundenen Bilder.

Wegen der anhaltenden Corona-Beschränkungen ist erneut auf eine Vernissage verzichtet worden. Das Landratsamt ist geöffnet, für Besucher allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung.

Es ist zudem geplant, dass zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, Führungen im Schloss für Interessierte angeboten werden, so dass auch diese Besucher die Bilder auf den Fluren betrachten können. Auch am 12. September ist eine Voranmeldung notwendig. In kleinen Gruppen werden die Schlossführungen dann angeboten.

Führungen am Sonntag, 12. September, Landratsamt; Terminvereinbarung unter Rufnummer 036691 / 70222.