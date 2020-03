Bis 25.000 Euro Strafe bei Verstoß gegen Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Dienstagmittag einen weiteren Fall einer Corona-Infektion im Landkreis gemeldet. Dabei handele es sich um einen jungen Mann, der sich in häuslicher Quarantäne befindet. Bis Dienstagnachmittag sind im Saale-Holzland-Kreis damit 18 Fälle bestätigt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Quarantäne für 325 Menschen im Kreis

Für 325 Menschen im Saale-Holzland hat das Gesundheitsamt inzwischen häusliche Quarantäne angeordnet. Dazu gehören positiv getestete Personen, Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Kontaktpersonen von Infizierten. Für mehr als 120 Personen sei die Quarantänezeit inzwischen wieder beendet.

Das Gesundheitsamt appelliert eindringlich an die in Quarantäne befindlichen Personen, die Vorschriften der Quarantäne strikt einzuhalten – zum Schutz der Gesundheit aller. „Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder bis zu 25.000 Euro“, heißt es aus dem Landratsamt. Das Gesundheitsamt des Kreises stehe dazu in ständigem Kontakt mit der Polizei, die dazu auch Kontrollen durchführe.

Hilfe-Angebote auf der Homepage des Kreises

Auf der Internetseite des Saale-Holzland-Kreises gibt es aktuelle Informationen und Hilfeangebote sowohl für Bürger wie auch vor Unternehmen. Das Antragsformular für das „Soforthilfeprogramm Corona 2020“ des Landes steht nebst einem erklärenden Hinweisblatt ab sofort auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de -> Corona-Virus -> für Unternehmer zum Herunterladen bereit.

Ebenfalls neu eingestellt ist ein Dokument mit dem Titel „Kann das neuartige Coronavirus über Lebensmittel und Spielzeug übertragen werden?“, in dem das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Antworten auf Fragen rund um das Virus gibt unter www.saaleholzlandkreis.de -> Corona-Virus -> Aktuelle Infos.

Landratsamt weiterhin für Besucher geschlossen

Im Landratsamt mit seinen Ämtern und Einrichtungen gilt im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin ein Besucherverbot. Besucher können derzeit nur in dringenden Fällen und nur nach telefonischer Voranmeldung im Landratsamt vorsprechen. Die Kreisverwaltung bittet alle Bürger, alle nicht dringend notwendigen Besuche – insbesondere im Ordnungsamt zu verschieben.

Nur telefonisch möglich ist derzeit die Terminvergabe in der Zulassungsstelle, Telefon (036691) 70-509, und in der Fahrerlaubnisbehörde Telefon (036691) 70-511. Für alle Anfragen auch rund um die Corona-Thematik ist das Bürgertelefon (036691) 115 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr besetzt.

