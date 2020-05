Eisenberg. Unternehmer sorgen für den floralen Schmuck am Eisenberger Rathaus.

Blumengruß als Trost für abgesagtes Stadtfest

Mit Unterstützung von Blumenhändlerin Melanie Schwabe (links) und Friseurmeister Jens Lenk (rechts) schmücken Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) und seine Frau Katja am Samstag das Eisenberger Rathaus mit frisch bepflanzten Blumenkästen. Die beiden Eisenberger Unternehmer sorgen seit einigen Jahren für den Blumenschmuck an den Stadtgebäuden. In diesem Jahr ist er ein kleiner Trost für das Stadtfest, das für das Wochenende geplant war, aber wegen der Corona-Pandemie vorerst abgesagt werden musste.