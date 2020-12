Brehmhaus in Renthendorf bekommt den letzten Schliff

Kirchenmalermeister Christian Seiler blickt zufrieden auf die Wand der Kammer, die sich im Obergeschoss des Brehmmusems in Renthendorf befindet. Gerade hat sein Mitarbeiter Chris Adam die letzte Bahn der historischen Papiertapete angebracht. „Perfekt“, murmelt Seiler anerkennend. Nicht viele Maler sind heutzutage in der Lage, historische Leimdrucktapeten in dieser Verarbeitungsqualität an die Wand zu bringen. „Man muss sehr viel Sorgfalt walten lassen“.

Zufrieden ist auch Restaurator Lutz Walter. In seinem Atelier für historische Papiertapeten in Wernigerode wurden die letzten 300 laufenden Meter der historischen Papiertapeten für das Brehmmuseum hergestellt. „Es braucht sehr gute Handwerker, um die Tapeten richtig zu verarbeiten“, sagt Walter. Nachgedruckt wurden die Tapeten anhand der bei der Sanierung des Brehmhauses vorgefundenen Fragmente.

„Wir hatten das unglaublich große Glück, dass die Restauratoren nicht nur Fragmente der Originaltapeten in den Räumlichkeiten entdeckten, sondern dass wir auch bei der Untermakulatur Zeitungsreste fanden und damit genau sagen können, wann die Räume damals tapeziert wurden“, ergänzt Museumsleiter Jochen Süss. So sei die Vierfarbtapete im Rautenmuster mit Blütenmotiven im sogenannten Salon des Tierforschers Alfred Brehm im Jahr 1865 angebracht worden.

„Es ist schon eine Besonderheit, dass sich ein Bauherr für den Nachdruck von historischen Tapeten entscheidet“, sagt Restaurator Walter. Schließlich sei die Herstellung sehr kostenintensiv. 54.500 Euro stellten die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und die Brehmstiftung bereit, damit die letzten drei Räume des im September 2020 wiedereröffneten Brehmmuseums den letzten Schliff erhalten können. „Es ist das I-Tüpfelchen und der tatsächliche Abschluss der Sanierung“, sagt Süss.

Doch sind die Brehmtapeten Unikate? Nein, sagt der Restaurator. „Es sind die ersten Tapeten, die in der Zeit der Industrialisierung als Massenware hergestellt wurden.“ Walter hält es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass andere museale Einrichtungen auf die Brehmtapeten aufmerksam werden und für ihre Einrichtungen Nachdrucke ordern. „Wir haben die extra gefertigten Walzen und das andere Zubehör bei uns archiviert.“

Für Christian Seiler und seine Mitarbeiter, dessen Firma in Eisenberg ansässig ist, war es übrigens das erste Mal, dass man einen so ungewöhnlichen Auftrag erhalten hat. „Es war eine Herausforderung, aber das gehört ja zu unserem Handwerk dazu“, sagt der Kirchenmalermeister, der sich auf Vergoldungen spezialisiert hat.

Süss hofft nun, dass das Museum „Brehms Welt – Tiere und Menschen“, das in achtjähriger Sanierungszeit und mit einem finanziellen Aufwand von 1,8 Millionen Euro wieder in seinen Urzustand von 1865 versetzt wurde, bald wieder eröffnen kann. Schließlich sei das Interesse am geistigen und materiellen Erbe der Naturforschers Christian Ludwig Brehm und seines Sohns Alfred Brehm immens, sagt Süss und verweist auf die vielen Tausend Besucher, die man bis zum erneuten Lockdown in Renthendorf begrüßen konnte.