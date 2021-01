Brehmmuseum bekommt Wissenschaftszentrum

CDU-Bundestagsabgeordneter Albert Weiler (links) und Museumsleiter Jochen Süß zeigen vor dem Brehmhaus in Renthendorf eine Postkarte von Alfred Brehm, die er 1876 aus Sibirien an seine Frau Mathilde schickte.

Am erst im September vergangenen Jahres wiedereröffneten Brehmmuseum hält die Wissenschaft Einzug. So bewilligte Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, eine Förderung des Bundes in Höhe von 850.000 Euro für den Neubau eines Kultur- und Wissenschaftszentrums in direkter Nachbarschaft des Museums. Weitere 550.000 Euro wird der Freistaat Thüringen für die Investition beisteuern.

CDU-Bundestagsabgeordneter Albert Weiler, der sich seit 2013 in Berlin für eine Förderung bedeutsamer Objekte im Saale-Holzland wie Schloss Wolfersdorf, dem Jagdschloss in Hummelshain, der Brehm-Gedenkstätte oder der Bürgeler Kirche stark macht, sagte, ausschlaggebend für die Förderung des Brehmmuseums sei das überzeugende Konzept gewesen, das dem zuständigen Haus beim Bundeskanzleramt vorgelegt worden sei. „Natürlich spielte auch eine Rolle, dass das Brehmmuseum eine Anerkennung als nationales Kulturgut erfahren hat.“

Süß: "Ein unbeschreibliches Glücksgefühl“

Mit den zugesicherten Fördermitteln kann Museumsleiter Jochen Süß einen weiteren Baustein beim Ausbau des Brehmmuseums hinzufügen. Nachdem in den vergangenen acht Jahren das Brehmhaus für 1,7 Millionen Euro vor dem Verfall gerettet werden konnte und mit der Ausstellung „Brehm Welt – Tiere und Menschen“ ein Achtungszeichen in der deutschen Museumslandschaft gesetzt wurde, soll das Museum nun eine weitere Aufwertung durch das Kultur- und Wissenschaftszentrum erfahren. „Es ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl“, sagte Süß, als er das Schreiben der Staatssekretärin in den Händen hielt.

Etliche, bis dato offene Fragen können nun gelöst werden. So kann man über den Neubau erstens die behindertengerechte Erschließung des Museums angehen, ist zweitens sichergestellt, dass die umfangreiche Bibliothek wieder in Renthendorf untergebracht werden kann, und werden drittens Arbeitsplätze für Wissenschaftler geschaffen.

Forschungsbibliothek mit 13.000 Büchern, Aufsätzen und rund 1300 Autografen

„Das rund 27 Meter lange Funktionsgebäude, das voll unterkellert sein wird, wird nicht nur die Forschungsbibliothek mit ihren 13.000 Büchern, Aufsätzen sowie die rund 1300 Autografen beherbergen, sondern bietet auch Platz für das Depot sowie ein Restaurant, einen Konferenzraum und den Ticketshop im Erdgeschoss“, erklärte Museumsleiter Süß.

Bei der Errichtung des Neubaus wird man sich an der zu Brehms Zeiten einmal vorhandenen Bebauung orientieren. „Der Funktionalbau wird an der Stelle des ehemaligen Waschhauses sowie des einstmals vorhandenen scheunenartigen Gebäudes errichtet.“

In engem Kontakt mit Zoologen und Evolutionsforschern der Uni Jena

Was für Jochen Süß ganz besonders wichtig ist: „Mit der Sicherstellung der finanziellen Mittel für den Bau des Funktionsgebäudes werden die Bemühungen, weitere kostbare Bücher aus dem Bibliotheksbestand zu restaurieren, einen deutlichen Aufschwung erfahren.“

Das Brehmmuseum versteht sich als Bewahrer sowie als Förderer der wissenschaftlichen Erforschung des geistigen und materiellen Erbes der Naturforscher Christian Ludwig Brehm (1787 bis 1864) und Alfred Edmund Brehm (1828 bis 1884). Unter anderem steht man in engem Kontakt mit Zoologen und Evolutionsforschern der Universität Jena. In seiner Ausstellung thematisiert das Museum den kulturellen Wandel des Mensch-Tier-Verhältnisses und nimmt damit Stellung zu aktuellen Tier- und Naturschutzfragen.