Brunnen, Bürgerbus und Stadtrodaer Vorhaben 2022

Stadtroda. Stadtrodas Seniorenbeirat tagt am 21. September

Zur nächsten Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Stadtroda wird eingeladen am Dienstag, 21. September, um 14 Uhr in die Seniorenbegegnungsstätte in der August-Bebel-Straße 1 in Stadtroda.

Auf der Sitzung soll unter anderem über den Stand der Projekte „Trinkbrunnen“ und „Marktbrunnen“ informiert werden.

Wie üblich wird auch über aktuelle Entwicklungen zum Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben Auskunft gegeben. Zudem soll zum Beispiel auch über die Projekte und Vorhaben für das kommende Jahr sowie über den Fördermittelantrag 2022 gesprochen werden.

Nach der Sitzung wird zu einer Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde eingeladen. Das Thema lautet „Senioren in der Corona-Pandemie“.

Wer an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis spätestens 17. September telefonisch anzumelden unter 036428 / 129 14 oder sich in die Teilnehmerliste, die in der Seniorenbegegnungsstätte ausliegt, einzutragen.