Bürgeler Projekte stehen unter Vorbehalt

Der Bürgeler Stadtrat hat den ersten Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung am Dienstagabend einstimmig zur Kenntnis genommen. Der Entwurf sieht unter anderem Investitionen in der Stadt in Höhe von insgesamt etwa 1,3 Millionen Euro vor. Ob die tatsächlich im aktuellen Jahr noch alle abgearbeitet werden können ist fraglich: Bürgel braucht nach aktuellem Stand Bedarfszuweisungen in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro. So groß ist die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben in der Töpferstadt. Hintergrund ist nicht zuletzt der hohe Schuldenstand von aktuell (Ende 2019) knapp weniger als 5 Millionen Euro. Er soll bis Ende des Jahres auf 4,6 Millionen Euro sinken.

Die Bedarfszuweisungen müssen beim Landesverwaltungsamt beantragt werden. Das soll geschehen, wenn sich der Stadtrat im April mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befasst hat. In den vergangenen zwei Jahren wurden die Zuweisungen jeweils im Oktober genehmigt, erst im Anschluss konnte ein Haushalt für die Töpferstadt beschlossen werden. Ähnliches ist auch für dieses Jahr zu erwarten. Drei große Investitionen sind in Bürgel vorgesehen Größte Posten des Investitionsplans: Die Sanierung der Straße im Alten Kammergut. Hier will man zusammen mit dem Abwasserzweckverband Gleistal und dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) arbeiten. Die Verbände kümmern sich um die Leitungen unter der Oberfläche, die Stadt um die Instandsetzung der maroden Straße. 310.000 Euro Eigenmittel wären dafür nötig. Weitere 110.000 Euro braucht man für den Erweiterungsbau des Kindergartens, der aktuell an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Ebenfalls dringend sind 160.000 Euro für den Neubau der Brücke im Ortsteil Silbertal. Das Gros hängt an den Bedarfszuweisungen des Landes – und womöglich auch an einer besseren Finanzausstattung der Kommunen. Die hatten alle Landtagsfraktionen noch vor Wochen zugesichert – dann aber kam die Ministerpräsidentenwahl dazwischen, die seither die Kräfte bindet. Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) sagte, einige Arbeiten könnten aber aus Haushaltsresten von 2019 und aus dem Verwaltungshaushalt bezahlt werden. Die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED falle darunter. Ebenso werde der Ausbau der Kita-Außenstelle aus dem Jahr 2019 in der Eisenberger Straße fortgesetzt. Das sei wegen des hohen Bedarfs auch vom Landesverwaltungsamt verordnet. Kritik der ULB am Verfahren Was als Trend über die vergangenen Jahre deutlich wird: Das Aufkommen aus der Einkommensteuer, der der Stadt zusteht, wächst seit Jahren stetig an. Die Arbeitslosigkeit unter den Bürgelern geht folglich zurück, die Einkommen steigen. Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuern und andere Steuern schwanken immer wieder teils erheblich. Sie wurden im Haushaltsplanentwurf von Kämmerin Susanne Voigt etwa auf Höhe der vergangenen Jahre angesetzt. Kritik bezüglich des Entwurfs kam im Stadtrat von der Fraktion Unabhängige Liste Bürgel (ULB): Die Unterlagen mit den Zahlen seien den Stadträten erst auf Nachfrage zugegangen. So könne man kein sinnvolles Urteil zum Entwurf abgeben, sagte Ratsmitglied Christian Nitsch. ULB-Fraktionschef Jörg Boßert äußerte, die Stadträte wollten sich in den Ausschüssen einbringen und den Haushalt mit ausarbeiten. „Dieses Vorgehen fehlt in den letzten Jahren“, sagte er. Auf Basis einer Datei aus einer E-Mail könne er keinen Haushalt absegnen. Der Bürgermeister beschwichtigte. Durch die Notwendigkeit von Bedarfszuweisungen könne man den Haushalt ohnehin erst in etlichen Monaten beschließen. Bis dahin stehe einer detaillierten Beschäftigung nichts im Wege. Der Schwebezustand sei „für uns alle nicht erfreulich“. Den Antrag auf Bedarfszuweisungen kann man erst stellen, wenn die Jahresrechnung für das vergangene Haushaltsjahr abgeschlossen ist und damit auch das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben werden kann. Das soll im nächsten Stadtrat im April soweit sein.