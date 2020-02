Bürgeler Schule stärkt Schüler und Lehrer

„Bist du jetzt endlich ruhig“, sagt Ramona Bliestle mit eindringlichem Blick. Und zwinkert gleich nochmal hinterher. Klare Ansagen sind die Stärke der Sozialpädagogin und Buchautorin. An der Bürgeler Ganztagsschule hat sie an einem Tag jeweils einen Lehrgang mit Schülern und Lehrern gemacht – und noch einen offenen Elternabend veranstaltet. „Angeregt hat das eine Klasse und deren Eltern“, sagt xx. In der Klasse gebe es seit langem Verhaltensauffälligkeiten – dem wolle man Rechnung tragen mit einem Anti-Aggressionstraining, sagt Schulsozialarbeiterin Katja Büchel.

Die Dozentin bezeichnet sich selbst als sehr direkt und konfrontativ. Schwierigkeiten werden klar benannt. So müsse man mit Problemen umgehen. Zugleich solle es möglich sein, dass sich Problemschüler etwa vertrauensvoll an Lehrer wenden können. Denn auch schlechtes Verhalten habe in der Regel Ursachen. „Niemand kommt als Arschloch zur Welt.“ Seien die Ursachen bekannt, könne man daran arbeiten. „Lehrer haben auch selbst Leidensdruck, wenn eine Klasse einfach nicht zur Ruhe kommt“, sagt die Schwäbin. Von dem kurzen Lehrgang jedenfalls war auch Schulleiter Dirk Hänse angetan – er habe an alter Wirkungsstätte sehr viel mit Hauptschulklassen gearbeitet, daher sei es für ihn auch nichts neues gewesen, für eine Übung körperlich angegangen zu werden.

„Respekt ist keine Einbahnstraße“

Am Mittwoch folgte eine zweite Einheit mit den Schülern, die zwischen 11 und 14 Jahre alt sind, Eltern bietet Bliestle beim offenen Elternabend auch Einzelgespräche an, falls das nötig sei. Auch Eltern, so findet sie, könnten nicht immer alles richtig machen. „Man kann nur das aus seiner Sicht beste machen.“ Und Stress oder Streit gebe es überall einmal. „Jeder hat sich auch schon einmal provozieren lassen.“

Die 40-jährige ist keine Freundin anti-autoritärer Erziehung – Stichwort klare Ansagen. Das aber müsse auf Augenhöhe passieren. Sie widerspricht einem Vater, der sich mehr Respekt vor älteren Leuten wünscht. „Gegenseitiger Respekt hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun“, findet sie. Zudem gebe es auch genügend ältere Menschen, die Kinder herablassend behandelten. „Respekt ist keine Einbahnstraße.“Bezahlt wurden die Schulungen unter anderem durch Förderung aus dem Lokalen Aktionsplan im Saale-Holzland-Kreis. Zudem hat Bliestle ein paar Bücher zum Verkauf dabei. Zwei hat sie selber geschrieben.

Die Arbeit zur Verbesserung der Situation endet aber nicht mit ihrer Abreise. Büchel ist weiterhin als Schulsozialarbeiterin vor Ort.