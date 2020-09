Bürgermeisterkandidaten in Crossen im Bewerbungsgespräch

Am Mittwoch, 16. September, stellten sich die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Crossen, Andreas Handwerck (AfD, links) und Uwe Berndt (Linke/offene Liste, rechts), den Fragen der Bürger im Klubhaus. Moderiert wurde die Runde von Martin Bierbrauer, Vorsitzender der VG Heideland-Elstertal-Schkölen.

Crossen. In Crossen sprechen Uwe Berndt und Andreas Handwerck über ihre Pläne für die Elstertal-Gemeinde, sollten sie am 27. September gewählt werden.

Zwei Kandidaten bewerben sich am 27. September um das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters von Crossen: Uwe Berndt (Linke/offene Liste), der bis Juni dieses Jahres bereits sechs Jahre als Bürgermeister in Crossen tätig gewesen ist, und Andreas Handwerck (AfD). Bei zwei Diskussionsrunden diese Woche im Klubhaus, am Montag organisiert von der Crossener Wählervereinigung und am Mittwoch veranstaltet von der Fraktion 24 (AfD, Bürger für Crossen, Freiwillige Feuerwehr) und dem „Komitee zur Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten“, stellten beide Bewerber ihre Pläne vor.