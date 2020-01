Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chor in Hainspitz sucht Verstärkung

Die Chorgemeinschaft Hainspitz lädt am Sonnabend zum Neujahrssingen ein, das gleichzeitig als öffentliche Probe dienen soll. 23 Sängerinnen und Sänger sind momentan in der Chorgemeinschaft Hainspitz aktiv. „Doch so wie jeder andere Chor stehen auch wir vor der Nachwuchsfrage“, meint Ulrich Last, der den Chor viele Jahre lang geleitet hat.

„Mit einem kleinen Programm möchten wir ihnen einen Einblick in unsere Chorarbeit geben und ihnen zeigen, welche Freude es bereitet, diese heimatliche Tradition der Pflege des Chorgesangs fortzusetzen“, lautet die herzliche Einladung zum Neujahrssingen. „Dabei zählen wir auf sie, auf interessierte Bürgerinnen und Bürger, die gerne einen Ausgleich für ihr berufliches oder schulisches Leben suchen, oder ihrer Freizeit einen anspruchsvollen Rahmen geben wollen“, heißt es weiter.

Helena Seliwanow wird das Konzert leiten, für einen kleinen Imbiss und Getränke sei gesorgt.

Neujahrssingen am Sonnabend, 18. Januar, ab 14 Uhr, Gemeindesaal in Hainspitz, direkt an der B7 gelegen