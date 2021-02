Corona-Krise: Qualvolle Zeit für Menschen mit Zwangsstörung

Sich möglichst oft die Hände zu waschen und zu desinfizieren, gehört angesichts der Corona-Pandemie zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen. Für Menschen, die unter einer Zwangsstörung leiden und sich auch schon vor der Pandemie aus Angst vor Ansteckung in einem krankhaften Übermaß die Hände waschen mussten, sei die gegenwärtige Zeit eine große Belastung, erklärt Dr. Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda. Was in mühevoller therapeutischer Arbeit erlernt wurde, nämlich, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man sich nicht ständig die Hände wäscht, scheint in Zeiten von Corona nicht mehr gültig zu sein.

Neben Depression und Angsterkrankungen gehören Zwangsstörungen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. Ein bis drei Prozent der Bevölkerung erkranken im Lauf ihres Lebens daran; Frauen häufiger als Männer.

„Diagnostiziert werden sie häufig erst nach fünf bis zehn Jahren, weil sich die Betroffenen schämen, darüber zu berichten, dass sie eine entsprechende Erkrankung haben“, erläutert Polzer.

Zwangserkrankungen gelten als heimliche Krankheiten

Menschen, die unter Zwangserkrankungen litten, seien häufig misstrauisch, hätten wenig soziale Kontakte und entwickelten Strategien, ihre Erkrankung zu verheimlichen. Entsprechend gelte die Zwangsstörung auch als „heimliche Krankheit“. In den meisten Fällen handelt es sich um eine chronische Erkrankung, mit der sich Betroffene mit Hilfe therapeutischer Unterstützung vielfach gut arrangieren können. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei zwanzig Jahren.

Häufig sind Waschzwänge, Kontrollzwänge oder Putzzwänge. Zwangsstörungen sind meist im thematischen Umfeld von Ansteckung, Vergiftung, Verschmutzung, Krankheit, Streben nach Symmetrie, Ordnung, Aggression, Sexualität oder Religion angesiedelt.

Das Wesen der Erkrankung besteht in einem meist kombinierten Auftreten von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind komische Gedanken, die normalerweise wieder verschwinden, wie etwa der, sich beim Berühren einer Türklinke infiziert zu haben.

Bei Zwangserkrankungen verbinden sich diese seltsamen und aufdringlichen Gedanken mit einem Affekt, wie etwa Angst oder Ärger, und klingen nicht ab, bevor das Zwangsritual durchgeführt wurde. Die Betroffenen wissen, dass die Ängste und die Zwangshandlungen sinnlos und nicht begründet sind, aber können sich diesen nicht entziehen.

Zwangshandlungen halten die Zwangsstörung aufrecht

Aus der quälenden Angst, sich angesteckt zu haben, resultiert als Zwangshandlung das Händewaschen, welches Stunden dauern kann. „Die Zwangshandlungen halten die Zwangsstörung aufrecht“, erklärt Polzer. Zu den Zwangsgedanken und Zwangshandlungen gesellen sich nicht selten Zählzwänge, denn Zählen hilft gegen Angst.

Der Psychoanalytiker Sigmund Freud ging davon aus, dass Zwangshandlungen dazu dienen, einen bestimmten Impuls zu unterdrücken. Sie bewirken also die Abwehr eines Affekts, der nicht ausgelebt werden darf.

„Bei der Behandlung kombinieren wir Verhaltenstherapie und medikamentöse Therapie“, sagt Polzer. Im Rahmen der Verhaltenstherapie wird etwa erlernt, es auszuhalten, sich die Hände nicht zu waschen oder dies in Zeiten der Corona-Pandemie in einem angebrachten Maß zu tun. „Im Allgemeinen verliert sich diese Zwangserkrankung nicht. Viele Betroffene kommen ihr Leben lang immer wieder in Therapie, wodurch sich die Lebensqualität verbessert, weil sie besser zurechtkommen.“