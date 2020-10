Die Allgemeinverfügung tritt am Freitag, 23. Oktober, in Kraft. Damit werden die Regeln insbesondere für private und öffentliche Veranstaltungen verschärft. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Saale-Holzland sind am Mittwoch sieben Neuinfizierte bekannt geworden. Damit liegt der Landkreis deutlich über dem kritischen Grenzwert von 35 Infektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Mittwoch, 0 Uhr, hat der Inzidentwert laut Internetportal Covid-PLZ-Check mit Verweis auf die dem Robert-Koch-Institut vorliegenden Daten bereits bei 45,81 gelegen und nähert sich damit dem Grenzwert von 50.

Kleinkind unter sieben Neuinfizierten

Unter den Infizierten ist ein kleines Kind, das die Kindertagesstätte „Waldwichtel“ in Porstendorf besucht. Diese muss nun bis Ende Oktober wegen der Corona-Infektion geschlossen. 35 Kontaktpersonen, darunter auch die Erzieherinnen, sind in Quarantäne. Das Kind habe Symptome gezeigt, weshalb die Eltern den Arzt aufsuchten, der einen Schnelltest machte, sagt Bürgermeister Günter Zingel auf Nachfrage. Da die Kita mit 30 Plätzen relativ klein ist und eine räumliche Trennung der Gruppen auch wegen nur eines Waschraumes unmöglich ist, müsse die gesamte Einrichtung bis 30. Oktober zu bleiben.

Unter den am Mittwoch gemeldeten Neuinfizierten sind drei Personen, die Kontakt hatten zu bereits bekannten Corona-Fällen. Zudem hätten sich zwei Männer – einer aus dem südlichen Kreisgebiet sowie einer aus dem östlichen Landkreis – mit dem neuartigen Corona-Virus angesteckt, heißt es aus dem Landratsamt. In einem Unternehmen sei zudem eine Frau aus dem östlichen Kreisgebiet positiv getestet worden. Aktuell zählt der Kreis 53 aktive Corona-Fälle, davon werden acht Personen stationär behandelt. 256 Menschen sind in Quarantäne.

Der Saale-Holzland-Kreis hat in den vergangenen Tagen mehrmals den Schwellenwert von 35 Infizierten je 100.000 Einwohnern überschritten. Damit ist er gesetzlich verpflichtet, unverzüglich weitere infektionsschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Bitte um personelle Hilfe beim Land

Da es im Saale-Holzland-Kreis keinen lokalen „Hotspot“ gibt, sondern die Infektionen fast flächendeckend auftreten, kämen lokal beschränkte Maßnahmen nicht infrage. „Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als generelle Regelungen zu treffen. Das heißt: eine Allgemeinverfügung für den gesamten Landkreis zu erlassen“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Katrin Malcherek.

Um bei steigenden Infektionszahlen die Kontaktpersonen der Infizierten ermitteln und das Einhalten von Quarantänezeiten kontrollieren zu können, werde das Gesundheitsamt aktuell von Mitarbeitern anderer Abteilungen der Kreisverwaltung unterstützt, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. An das Landesverwaltungsamt sei ein Hilfeersuchen nach personeller Unterstützung der Kreis-Gesundheitsbehörde gegangen. „Wenn das nicht ausreicht, werden wir uns wie Jena auch an die Bundeswehr wenden“, heißt es vom Landratsamt.

Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag im Saale-Holzland

Angelika Munteanu über Zahlen, die für sich sprechen