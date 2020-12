Der 7-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, bleibt im Saale-Holzland-Kreis mit 107,3 hoch. Am 3. Dezember sind 16 weitere Infektionen gemeldet worden.