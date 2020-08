Crossen: Im Einsatz wenn andere Urlaub machen

Crossen. Katrin Steiniger und Marina Oberhoffner nehmen als Ferienconcierge ihren Kunden all das ab, was im Urlaub Zeit und Nerven kosten könnte.

Katrin Steiniger liebt es zu reisen – „vor allem in die USA.“ Wenn es in der Vergangenheit mit Familie und Freunden in die Staaten gegangen ist, hatte sie zumeist die Reiseleitung übernommen. „Gemeinsame Aktivitäten vor Ort zu planen, gerade mit einer größeren Gruppe, kann aber ziemlich aufwendig sein.“ Viel wertvolle Urlaubszeit bleibt so auf der Strecke. „Warum könnte man das den Leuten nicht abnehmen?“, überlegt sie.