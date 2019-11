Crossener Gemeinderat uneins beim Haushalt für 2020

Der Crossener Haushalt hätte eigentlich im jüngsten Gemeinderat verabschiedet werden sollen. Doch es kam anders: Am Morgen zuvor hatten die Gemeinderäte Wilfried Hebestreit (Bürger für Crossen), Julius Stummhöfer (Linke), Helmut Wunderlich und Herbert Zimmermann (Bürgerinitiative Holzland) in einem langen Schreiben an Bürgermeister und Verwaltung Bedenken angemeldet. Man sehe „dringenden Redebedarf“, um den Entwurf des Haushaltsplans zustimmungsfähig zu gestalten. Den fertigen Entwurf habe man erst am Freitag vor der Gemeinderatssitzung erhalten und durchgesehen. Am Dienstag hätten die vier zusammengesessen und kritische Punkte durchgesprochen – mithin sei der Einspruch kurzfristig gewesen, sagte Hebestreit. Der Gemeinderat vertagte den Beschluss. Der Haupt- und Finanzausschuss soll erneut beraten.

Kritisiert werden unter anderem das „Risikopotenzial“. So sei der Gewerbesteueransatz zu hoch. 2018 hatte man 646.000 Euro eingenommen – in diesem Jahr ähnlich viel angesetzt. Fürs 2020 sieht der Planentwurf Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 750.000 Euro vor. Zu viel aus Sicht der Kritiker – gerechtfertigt mit Blick auf laufende Einnahmen in diesem Jahr, sagt der Bürgermeister. Haus verkaufen oder Sozialwohnungen behalten Kritik gibt es daran, dass sich kein Budget für den Wiederaufbau der Floßgrabenbrücke Nr. 3 im Entwurf findet. Schließlich besteht die Auflage der Denkmalschutzbehörde, die Brücke bis Ende 2021 wieder aufzubauen. Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) sagte, man müsse zunächst landwirtschaftlichen Wegebau und Hochwasserschutz in diesem Bereich abwarten – sonst drohten nur höhere Kosten. Das Haus Flemmingstraße 11 soll laut Haushaltsplan verkauft werden. Die Kritiker monieren, dass zusätzlich Einnahmen aus der Vermietung der sieben Wohnungen voll eingeplant sind. Das wäre nur möglich, wenn das Haus Ende 2020 verkauft wird: „Wir halten es für unverantwortlich, auf eine dauerhafte Einnahmequelle dieser Größenordnung zu verzichten, nur um eine kurzfristige Finanzspritze zu erhalten.“ Auch solle die Stadt nicht auf Sozialwohnungen verzichten. Die Verwaltung schätzt, dass das Haus bald für einen sechsstelligen Betrag saniert werden müsste. Das sehen die Räte ähnlich. „Man könnte das aus jährlichen Einnahmen schrittweise machen“, so Hebestreit. Fördermittel für das Rosental sollen neu beantragt werden Uneins ist man beim Umgang mit der Schule. Eigentlich ist das Landratsamt als Schulträger zuständig – und etwa die Hälfte des Crossener Haushalts fließt an den Kreis, nicht zuletzt über die Schulumlage. Auch eine Bundesfreiwilligendienst-Stelle hat die Gemeinde für die Schule über Jahre mitfinanziert – hier sei eine Personalnachfolge nicht absehbar. Die Stelle kann nicht stets mit der gleichen Person besetzt werden. Problematisch wird die Verzögerung im Fall Rosental. Hier soll neben anderen Maßnahmen die Straße aus Mitteln der Dorferneuerung grundhaft saniert werden. Die eingeplanten 710.500 Euro Fördermittel waren fürs laufende Jahr nicht bewilligt worden – im nächsten Jahr will man sie erneut beantragen. Die Planung für das Projekt ist erledigt. Für Förderung aber braucht es einen Haushalt. Das Landratsamt könne den Antrag sonst nicht gegenzeichnen. Zeit ist bis 15. Januar.