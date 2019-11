Crossener Schüler pflanzen neue Bäume

Durch den dichten Nebel ist Gelächter zu hören. Dann tauchen Personen auf, bewaffnet mit Spitzhacke und Spaten. 15 Schüler der Regelschule Crossen sind mit zwei Lehrern im Hang am Mühlberg unterwegs. Alle paar Meter pflanzen sie eine Zierkirsche in den Boden. Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) sieht zufrieden aus: „Wir haben die Bäume frühzeitig bestellt“, berichtet er. Nun sei der Markt leergefegt, weil der Bedarf so hoch ist.

Der Grund ist überall gleich: Der Borkenkäfer hat in den vergangenen zwei Jahren Schaden gestiftet. Viele Bäume wurden gefällt. Nun wird aufgeforstet: „Dank Revierförsterin Christine Thar haben wir zeitig reagiert“, so Berndt. Man habe mehr als 300 Festmeter Holz sogar noch zu einem akzeptablen Preis von 49 Euro pro Festmeter verkaufen können – derzeit gebe es für Fichtenholz fast nichts mehr. Die Einnahmen und Fördermittel übers Forstamt ermöglichen die Pflanzaktion, bei der die Schüler mithelfen. Von morgens bis mittags sind sie im Wald unterwegs. Das feuchte Wetter ist für die Pflanzung gut geeignet. „Wir nehmen das als Exkursion“, sagt Lehrer Hans-Rüdiger Pöhl. „Ehe Schüler freitags nach Jena zur Demo fahren, machen wir hier Thursday for Klima“, sagt er und kichert. Derweil hacken Noah Preußer und Kevin Steuernagel ein kleines Quadrat frei von den wuchernden Brombeeren. Platz für eine Zierkirsche. „Ich bin dankbar, dass die Schüler hier helfen“, sagt der Bürgermeister. 3000 Eichen, 200 Ahorne und 50 Zierkirschen sind vorrätig. Die Schüler kümmern sich am Donnerstag um einen kleinen Teil, den Rest übernimmt die Firma Jagd- und Forstdienstleistungen aus Rottelsdorf in Sachsen-Anhalt. Dessen Mitarbeiter haben auch die Schüler instruiert, wie mit den Pflanzen umzugehen ist.