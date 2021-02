Dank aus Jena für Hilfe in der Katastrophe

Zu Bekämpfung der Havarie an der Fernwärmetrasse in Jena sind auch der Katastrophenschutzzug und Feuerwehren aus dem Saale-Holzland-Kreis im Einsatz gewesen.

Eisenberg. Nach der katastrophalen Havarie an der Fernwärmeversorgung bei klirrender Kälte am 10. Februar in Jena ist ein Dankschreiben von der Stadt Jena in Eisenberg eingegangen. Darin bedanken sich der Jenaer Dezernent Benjamin Koppe und der Fachdienstleiter Feuerwehr Peter Schörnig bei Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) für die Havariehilfe, die neben anderen Feuerwehren, Katastrophenschutzeinheiten und Technischem Hilfswerk auch die Stützpunktfeuerwehr in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes geleistet hat.