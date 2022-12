Das Kind beim Namen nennen

Tobias Leiser über die Trennung von Kunst und Künstler.

Früher waren uns Künstler viel ferner, als sie es heute sind. Eine schnelle Suche bei Google und wir erfahren, wer vielleicht ein Rassist oder ein Frauenschläger war. Nun hätte es der Stadt Eisenberg auch nicht geschadet, kurz die Suchmaschine zu bedienen. So hätte man schon früher gewusst, was für einen Menschen man sich da in die Innenstadt holt.

Natürlich ist der Grundsatz der Gleichbehandlung völlig richtig. Wo kämen wir hin, wenn der Staat entscheidet, welche Couleur Gewerbe treiben darf und welche nicht? Doch wenn ein Mensch offen den Satz „Liebe deine Rasse“ herumträgt, braucht es Google nicht, um zu wissen, mit wem man sich da einlässt. Der Blick auf David Köckerts Online-Shop hätte gezeigt, dass er nicht nur Körperkünstler ist, sondern mit Sprüchen an der juristischen Grenze Geld verdient.

Ich bin stets für die Trennung von Künstler und Kunstwerk. Wenn jemand aber Hass und Hetze in seiner Kunst transportiert, dann kann man den Künstler nicht mehr von seinem Werk trennen und sollte das Kind ruhig beim Namen nennen: So jemand ist ein Neonazi und ein Rassist. Da kann der Künstler noch so oft beteuern, dass es ihm nur ums Geschäft gehe – was es eigentlich nur noch schlimmer macht.