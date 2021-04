Das Wetter neu eingekleidet

Andreas Schott über den Besuch von Jörg Kachelmann in Hermsdorf.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Hermsdorfer Wetterstation an der Hermsdorfer Höhe. Im Januar 2001 ging sie an den Start, als eine von Hunderten Stationen in Deutschland, dessen sich Wetter-Fachmann Jörg Kachelmann für seine Vorhersagen bediente.

Sogar eigens einen Willkommensgruß schickte der Wettermann damals bei der Ausstrahlung des Wetterberichtes im Fernsehen nach Hermsdorf in Thüringen. Und nicht nur das. Knapp drei Monate später machte er sich sogar auf in die Holzlandstadt, um die Station persönlich einzuweihen.

Vielleicht mehr als hundert Einwohner habe ich als Zeitzeuge in Erinnerung, hatten sich an jenem Tag eingefunden, und ein Großteil wartete geduldig auf den Promigast. Kachelmann galt damals als der Wetter-Stern am Meteorologen-Himmel.

Schon seit 1994 für das ARD-Wetter in den Dritten Programmen verantwortlich, beschritt er meteorologisch sowie in der Darstellung neue Wege. Weg von bieder wirkenden Vorhersagen, hin zu erfrischenden lockeren, vielfach bildhaften und teils flapsigen Aussagen, verbunden mit Gesten, verschaffte er dem Wetter Aufmerksamkeit. Kachelmann kleidete das Wetter sozusagen neu ein und macht daraus allabendlich ein spannendes Thema.