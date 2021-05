Der Kreis setzt auf Prävention

Angelika Munteanu über ein Problem, bei dem gern weggeschaut wird.

Das Feierabendbierchen gehört oft dazu. Vielleicht noch ein zweites oder drittes und noch ein Schnäpschen dazu? Mit 13 an der Zigarette vom großen Bruder ziehen und wenn’s schmeckt, sich selbst welche drehen? Bunte Pillen einwerfen, damit die Party erst so richtig in Fahrt kommt? Gerade im Lockdown vor dem Rechner hängen und nicht wieder von den Spielen wegkommen? Für den einen ist es Genuss, für andere kann all das schnell zu einer Sucht werden.

Bei Suchterkrankungen jeglicher Art im Saale-Holzland gehen die Berater von einer hohen Dunkelziffer aus. Bei ihnen kommen oft nur die Fälle an, wo für Betroffene der Alltag aus den Fugen gerät und sie für sich und andere gar zur Gefahr werden können. Der Landkreis als Auftraggeber und der Verein Wendepunkt bringen gemeinsam jedes Jahr große Summen auf, um Betroffene wieder „auf den rechten Weg“ zu bringen.

Mehr noch: Anders als in manch anderem Landkreis auch in Thüringen leistet sich der Saale-Holzland-Kreis auch eine Fachkraft für Prävention. Trotz der Pandemie war es im Vorjahr gelungen, Kurse für bereits durch Alkohol- oder Drogenmissbrauch auffällig gewordene Jugendliche durchzuführen. Auch Betrieben und in der Selbsthilfe wird Unterstützung gegeben. All das kann helfen. Nur eines nicht: wegzuschauen.

Alkohol ist Droge Nummer 1 im Saale-Holzland