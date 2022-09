Der PC-Doctor bestreitet in Stadtroda erste Ausstellung

Stadtroda. Computerexperte und Hobby-Fotograf präsentiert eine weitere Leidenschaft.

In der Rodastadt und darüber hinaus ist er als der „PC Doctor“ und als begnadeter Hobby-Fotograf bekannt, jetzt zeigt Lutz Peter eine weitere Seite seiner Vielfältigkeit.

Vor wenigen Jahren kam Lutz Peter auf die Malerei und beschäftigt sich seither unter anderem mit dem Surrealismus. Seine großteils abstrakten Werke regen zum Nachdenken, zum Innehalten an.

KL. Langmann, Maler, Bildhauer und Galerist eröffnete Lutz Peter nun die Möglichkeit, im „Faustus“ in Stadtroda seine erste Personalausstellung durchzuführen. Seit wenigen Tagen hängen erste Werke des „PC Doctor“ in der Restauration. Lutz Peter ist gespannt auf die Reaktionen, die Werke in in den kommenden Wochen - bis Mitte November - zu sehen.