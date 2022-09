So sah die bundesweite Aktion "Deutschland singt" 2020 in Hermsdorf aus.

„Deutschland singt“ auch in Eisenberg

Eisenberg. Kreisstadt lädt am Tag der Deutschen Einheit zum Mitsingen auf den Eisenberger Marktplatz ein

Die bundesweite Danke-Demo „Deutschland singt“ am 3. Oktober findet in diesem Jahr auch in Eisenberg wieder statt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der musikalische Mitsingabend beginnt um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz der Kreisstadt. Neben Klassikern wie „Die Gedanken sind frei“, „We shall overcome“ und Westernhagens „Freiheit“ gibt es auch Danklieder und Musik über die Schönheit der Natur.

Mit dabei sind mehr als 70 ehrenamtlichen Musiker aus Eisenberg und der Region: Die vereinigten Posaunenchorbläser aus Thiemendorf, Eisenberg und Caaschwitz, Gospelchor, Kantorei und Frauenchor Crossen sowie eine kleine Band um Kantor Philipp Popp am Klavier. Mit Gedanken zum diesjährigen Thema „Freiheit“ werden außerdem Bürgermeister Michael Kieslich und Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch erwartet.

„Die Erfahrung des gemeinsamen Singens von Liedern aus ganz unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen gibt ein lebendiges Beispiel vom Ideal der Einheit in Vielfalt.“, so Ministerpräsident Bodo Ramelow, der für 2022 die Schirmherrschaft für diese Initiative übernommen hat.

Kerzen und Texthefte zum Mitsingen sind vor Ort erhältlich, bei Regen findet die Veranstaltung in der Stadtkirche statt.

Das Projekt „Deutschland singt“ ist aus einem bürgerlichen Netzwerk von Politikern, Theologen sowie Verantwortungsträgern aus Kultur und Gesellschaft entstanden – nicht aus Institutionen heraus. Hierzu gehören neben der Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht auch der Ex-Kulturminister in Brandenburg Steffen Reiche, der als Pfarrer in der DDR die SPD mitgegründet hat, sowie der Oberkirchenrat Harald Bretschneider.